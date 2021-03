PSOE y Cs sacan adelante los presupuestos de Puente Genil con la abstención de PP e IU

El Pleno de Puente Genil ha aprobado, con los votos favorables de los concejales del equipo de gobierno (PSOE-Cs) y la abstención de PP e IU, el borrador de presupuestos municipales para 2021 en el transcurso de una sesión extraordinaria celebrada presencialmente en el salón de actos de la Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez.

Las cuentas ascienden a 27,7 millones de euros, lo que representa un incremento de un 1,95% con respecto a las del pasado ejercicio –algo más de 500.000 euros-. Así lo ha puesto de manifiesto la concejala de Hacienda, Ana Carrillo, quien ha recalcado el carácter social de las mismas apoyando a quienes peor lo están pasando "para no dejar a nadie atrás", así como la vertiente inversora que ofrecen, puesto que consignan una operación de crédito de 3,5 millones de euros.

"Son unos presupuestos equilibrados entre ingresos y gastos", ha dicho la edil, quien ha indicado que el capítulo I de personal cuenta con una partida de 8,3 millones de euros (31,5% del presupuesto) -con un incremento de 450.000 euros en los últimos dos años-, incluyendo la subida del 0,9% para los funcionarios, así como la Oferta de Empleo Público 2020 "y algunas que quedan de otras OEP que están en marcha o que se van a poner en marcha en los próximos meses".

En lo que se refiere a gasto social, el Ayuntamiento también dedica 4,7 millones de euros, con diferentes partidas. Del mismo modo, los presupuestos incluyen cuantías para convenios con colectivos ciudadanos, celebración de eventos, mantenimiento de servicios públicos, centros educativos, rehabilitación de edificios como la Alianza (700.000 euros), mejoras en el Mercado de Abastos (100.000 euros), a las que se unirán las inversiones del Plan de Aldeas, planes provinciales y el Profea.

Además, se consignan cuantías de diferente índole para la reparación de vías públicas (457.000 euros), reparaciones en la urbanización de San Luis, redes de abastecimiento, intervención en la calle Contralmirante Delgado Parejo, arreglo de caminos rurales y una dotación de 881.000 euros para el inicio de la construcción de la piscina al aire libre en Los Llanos del Cristo de Miragenil, un proyecto que en una primera fase tiene por objeto crear las infraestructuras en esa zona, viéndose complementado con la aportación del proyecto Ciudad amable concedido por la Junta de Andalucía y valorado en 400.000 euros. "En definitiva, son unos presupuestos centrados en la búsqueda de la cohesión social y para seguir transformando Puente Genil", ha concluido Carrillo.

Por su parte, el concejal de Cs Chencho Moreno ha dicho estar contento "con la estabilidad que han supuesto los presupuestos de 2020", y ha recalcado que "la intención de este gobierno es ayudar a recuperar a la localidad de la crisis. Eso es lo que hace que merezca la pena esta dedicación. De una situación tremendamente difícil volveremos mejores y la herramienta para ello será nuestro trabajo y estos presupuestos que hoy se van a aprobar".

La opinión de la oposición

Sin embargo, el borrador presupuestario se ha visto con ojos diferentes en la oposición. Así, el portavoz de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, ha dicho que es lícito que haya críticas al equipo de gobierno, y ha acusado a sus integrantes de traer un "presupuesto continuista con los anteriores a la crisis".

"El alcalde también este año ha practicado sinceridad y honestidad, porque ha reconocido abiertamente que no iban a dialogar con nosotros, lo que es una curiosa manera de tender puentes. En 2020 han bajado los ingresos de IBI en 240.000 euros, pero no hemos vuelto a hablar de la revisión del padrón. Hay mucha gente que no paga el IBI, ni las cocheras, ni la carga y descarga, y nadie controla las infracciones. Ustedes no buscan unanimidad ni los acuerdos unánimes. Es un gobierno del no que reprocha a los demás, que trae un presupuesto de piloto automático y que no sienta las bases de un cambio de rumbo para adaptarse a nuevas realidades, motivo por el cual optaremos por la abstención", ha criticado.

Por su parte, en representación del PP, su portavoz, Sergio Velasco, ha apuntado que el primer planteamiento de su grupo era aprobar los presupuestos. "Hemos tratado de alcanzar un acuerdo razonable pero es complicado alcanzar un acuerdo con este equipo de gobierno", al que ha acusado de no ceder en las propuestas y cuantía de las partidas contempladas.

"Tratamos de hacer una oposición constructiva con soluciones para mejorar la gestión municipal con transparencia y lealtad, pero con ustedes esto no es suficiente", ha dicho el concejal del PP, quien ha lamentado que la concejala de Hacienda no se aviniera a un acuerdo para incluir, al menos, una partida de 50.000 euros de ayudas directas a comercios, una actitud que "cercena la opinión de la oposición".

Por último, Velasco ha culpado al gobierno municipal de no controlar ni el gasto energético ni el de otras partidas, como el de la adquisición de purificadores para los centros escolares, "cuando la opción por la que apostaron era la cuarta más cara. Duplicaron el gasto en la piscina cubierta, ni tan siquiera contemplan la opción de Emproacsa para reducir el déficit en materia de gestión medio ambiental, contemplan una partida para la mejora de La Alianza, que nos parece muy bien, pero no incluyen un plan específico para resolver las humedades en la cubierta del edificio de los Frailes, y en materia deportiva se olvidan de la necesidad más prioritaria que tiene el municipio, que no es otra que la construcción de un campo de fútbol-7".

"Con este equipo de gobierno es muy difícil votar a favor, porque no buscan empatizar ni siquiera en una situación de pandemia. Si valoramos el sitio que nos han dado en esta negociaciones, diríamos no, pero vamos a abstenernos porque es el prepuesto más social que ha habido nunca en la historia de Puente Genil gracias a la aportación de la Junta", ha finalizado Velasco.

Las palabras del alcalde

Por último y para cerrar el debate, el alcalde, Esteban Morales, ha afirmado que los presupuestos pueden salir adelante gracias a la estabilidad que Cs otorga al equipo de gobierno. "El PP ha votado otras veces a favor de presupuestos municipales, incluso en épocas de mayoría absoluta del PSOE, por lo que quizás eso sea un valor de otros portavoces porque el alcalde sigue siendo el mismo. Quieren sacar acuerdos y desconfían de los compromisos que les ofrecemos adquirir, pero la democracia se reitera cada cuatro años y parece que la ciudadanía, a pesar de lo mal que parece que lo seguimos haciendo, nos siguen apoyando".

Morales ha lamentado las críticas de Velasco a Egemasa, y ha acusado al concejal popular de querer vincular el Ayuntamiento con Epremasa, "porque es su empresa, pero no diga que Egemasa pierde 300.000 euros". "Además, diciendo que el PP pone más dinero en Servicios Sociales nos hace sacar la sonrisa. Sean más serios, eso es un trabajo de servicios sociales y son derechos adquiridos por nuestros dependientes. Respeten la inteligencia de los ciudadanos porque todo no vale por mucho que uno sepa hablar de manera continua durante más de cinco minutos. Hay que ser más riguroso, y por eso valoramos el apoyo de Cs que nos da estabilidad para que Puente Genil no se quede sin presupuestos", ha concluido el regidor.