El PSOE insta al equipo de gobierno de Baena a aprovechar los fondos de la Diputación y no dilatar las ayudas

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Baena ha animado al equipo de gobierno (coalición formada por PP y Cs) a que "aproveche los fondos que ha aprobado la Diputación de Córdoba para todos los municipios y por los que al Consistorio llegarían una cuantía similar a la que proponen para autónomos y emprendimiento, unos 210.000 euros" y "no chantajeen a la oposición vinculando la aprobación del plan de reestructuración a la aprobación del presupuesto".

En este sentido, el concejal socialista José Andrés García ha insistido en que el equipo de gobierno está "confundiendo a la ciudadanía presentando un plan de urgencia que luego vincula a todo un presupuesto, creando falsas esperanzas en la sociedad y culpando a la oposición de no poder llevarlo a cabo si no se aprueban las cuentas para 2020" y le ha dicho que "ya no hay excusas".

Asimismo, García ha detallado que la situación actual en Baena "es muy preocupante", con casi 2.000 parados, que suponen un 40% más que en el mismo periodo del año anterior y con un 42% más de demandantes de empleo, por lo que ha recalcado la necesidad de reunirse con los empresarios y ver "cómo hay que repartir ese dinero y diferenciar entre casos urgentes y emergentes".

El concejal del PSOE ha subrayado que una vez visto cómo repartir el dinero del denominado Plan Córdoba 10 de la Diputación y desvinculadas estas ayudas de la aprobación del presupuesto, será entonces el momento de proceder con detenimiento a la elaboración de las cuentas para este año.

Por este motivo, el portavoz del PSOE en Baena, Jesús Rojano, ha hecho llegar al equipo de gobierno una serie de propuestas, entre las que ha destacado "eximir excepcionalmente durante el ejercicio 2020 del pago de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas a todos los negocios de hostelería y restauración" o "bajar el recibo de agua domiciliaria con una reducción de un 30% de la cuota tributaria de la tasa de depuración".

Otras aportaciones al presupuesto son bonificar el ICIO para locales comerciales y viviendas para la eliminación de barreras arquitectónicas o incrementar los ingresos con la venta de solares o viviendas de titularidad municipal o con la ampliación del cementerio a las familias que quieran adquirir dicha concesión.

Rojano ha propuesto también ahorrar 250.000 euros de la partida destinada a contratación de abogados, atenciones protocolarias y de actividades educativas, deportivas y de festejos que no se han celebrado ni se van a celebrar, así como recuperar los 55.000 euros del fondo de contingencia.

Desde el punto de vista de desarrollo económico y emprendimiento, el portavoz socialista ha destacado la necesidad de conceder subvenciones a aquellos locales que requieren adaptarse a la situación actual, la construcción de naves, la reforma del mercado de abastos o campañas de promoción comarcal.

Finalmente, Rojano ha subrayado que "a nadie se le escapa la situación a la que nos ha llevado la epidemia del coronavirus y la necesidad de adoptar las medidas necesarias por parte de toda la ciudadanía y las administraciones públicas que las representan para adecuarse a la nueva situación y para implantar y adecuar las políticas públicas a ayudar a las personas que se han visto más perjudicadas desde el punto social y económico".