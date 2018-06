El juez prorroga la causa de abuso sexual contra 'la Manada' por "compleja"

La investigación que se sigue en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pozoblanco a cuatro miembros de la Manada por unos presuntos abusos sexuales a una joven se ha ampliado por "compleja" y, tras casi dos años de diligencias, sigue sin fecha de juicio. Fuentes judiciales informaron ayer de que la investigación que asumió el órgano cordobés en octubre de 2016, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona le comunicó el hallazgo de un vídeo donde ve indicios de abusos a una joven de Pozoblanco, se ha "ampliado" en las diligencias previas. Sin embargo, fuentes de la defensa de los investigados han explicado que se han opuesto a esta prórroga porque entienden que "no hay ninguna complejidad".

Las fuentes precisaron que la investigación sobre lo que el juez navarro consideró "abusos sexuales no consentidos" a una chica de 21 años con "serios indicios" de que podrían haberla drogado, debería estar ya "concluida". El juez que calificó como "violación múltiple" los hechos por los que los miembros de la Manada fueron condenados a nueve años por abusos sexuales a una joven en los sanfermines de 2016, halló en la investigación un vídeo en un coche en el que uno de ellos graba al peluquero, al militar y al guardia civil besando, manoseando y riéndose de la víctima, "completamente desnuda en el asiento de atrás" y en "profunda inconsciencia".

Un vídeo muestra a la denunciante en un vehículo desnuda y "en profunda inconsciencia"

En un momento dado, la joven se vistió y se colocó en el asiento del copiloto, donde uno de ellos la golpeó "dos veces en la cara y otra en el brazo" al negarse a su petición de hacerle una felación, como explica el juez instructor de Pamplona en el auto donde se inhibió de estos hechos en favor de la instructora de Pozoblanco.

Al asumir la investigación, la instructora ha solicitado durante estos 20 meses hasta en tres ocasiones la declaración de la víctima, de los cuatro investigados mediante videoconferencia, desde las prisiones donde estaban encarcelados, así como el testimonio de testigos de los hechos.

No obstante, a juicio de las defensas, "no existe ninguna estrategia dilatoria" por parte de las mismas, ya que la investigación se prolonga "por casi dos años y ni siquiera hay auto de instrucción", mientras que "el asunto de Pamplona, que es infinitamente más complejo, en menos de 16 meses se juzgó". Además, las fuentes aseguran que en esta fase de diligencias previas, "ni la acusación particular, ni Fiscalía, ni las defensas" han solicitado más pruebas de las que ha instruido la magistrada cordobesa, por lo que dijeron desconocer el motivo de la tardanza de la siguiente fase procedimental, que sería el auto de procesamiento.