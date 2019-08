El primer premio de la Lotería no deja ni un euro en Villanueva: nadie quiso el número

No hubo el habitual brindis a las puertas de la Administración de Lotería, nadie cortó jamón, no hubo cánticos ni saltos. Las estampas de celebración y jolgorio habituales cuando la suerte de la Lotería se deja sentir no se vivieron este sábado en Villanueva de Córdoba pese a que, como informó Loterías y Apuestas del Estado, el sorteo dejó parte del primer premio en la localidad de Los Pedroches.

En concreto, en la Administración número 1 del municipio jarote, en el número 1 de la calle Plazarejo. Poca alegría hubo en realidad, porque, de los diez números del premio que llegaron al establecimiento conocido como La Esperanza, Paco Arellano, el lotero, no logró vender ni uno: "Nadie quiso ese número".

El 51344. Ni bonito ni feo. A nadie llamó la atención. Nadie lo compró. "Y ahora el premio se va a las arcas del Estado", se lamenta el lotero, al teléfono, mientras conduce su coche por alguna carretera de Los Pedroches. Nadie se llevó por tanto los 600.000 euros del primer primer premio que entra en La Esperanza, porque Paco ha dado segundos y otros "menores", pero nunca un primero. Ahora ya puede presumir de haber tenido entre sus manos su primer primer premio. Aunque nadie lo compró. Que devolvió íntegro. La suerte es así de juguetona.