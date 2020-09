La piscina cubierta de Puente Genil cumple con los nuevos protocolos de seguridad frente al covid

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el concejal de Deportes, José Antonio Gómez, han realizado una visita a las instalaciones municipales de la piscina cubierta para comprobar el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad sanitaria tras su reapertura al público del recinto el pasado 1 de septiembre.

“Se trata de una instalación que se encuentra en pleno funcionamiento, es segura, y además de ser saludable, pienso que la gente tiene que tener la tranquilidad de que se están cumpliendo los protocolos siendo, por lo tanto, un lugar muy recomendable”, dijo el alcalde. A su vez, añadió que “estamos convencidos de que poco a poco se irán reincorporando los usuarios que venían practicando natación y otras actividades que se ofrecen en el recinto para mejorar su salud”.

Morales recordó que las instalaciones permanecieron cerradas durante el confinamiento y que en este periodo se ha trabajado para volver a poner a punto el recinto. “Se han implantado unos protocolos de seguridad muy claros para trasladar tranquilidad a los usuarios, por eso invito a la ciudadanía a que la visite y experimente las bondades que tiene una piscina cubierta desde el punto de vista del deporte y de la salud, con la confianza de que aquí se está cumpliendo con la normativa que marcan las administraciones”.

Por su parte, el responsable de la empresa concesionaria de las instalaciones, Jorge Ortiz, explicó que entre las medidas adoptadas destacan la instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico, itinerarios específicos y la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todas las zonas excepto en las habilitadas expresamente para el baño.

“También se han implementado medidas de desinfección estrictas y no hay riesgo en las actividades puesto que ningún usuario puede tocar material que haya tocado antes otro usuario”, dijo Ortiz, quien remarcó que la reducción del aforo es del 65%, habiéndose dejado por la mañana el nado libre en exclusividad.

Con respecto a los cursos, Ortiz indicó que se ha establecido un modelo de reserva online que asegura que nunca se sobrepasa el aforo máximo de las instalaciones. “Además, hemos establecido la posibilidad de que los padres acompañen a los pequeños que vengan, para que la tranquilidad sea total, ya que así los padres tienen más seguridad de que no están los hijos con otras personas que no sean de su entorno”, precisó, apuntando que “el mensaje que queremos transmitir es de confianza y seguridad y de que no hay riesgo de contagios para realizar la actividad”.

Por último, el concesionario de la piscina admitió que la reducción de aforo supone una merma desde el punto de vista económico en la gestión de las instalaciones, “ya que son complejas y costosas desde el punto de vista energético”.

“Por lo pronto, el 80% del personal de la piscina ya está trabajando al 100% y vamos a ir viendo la evolución en las próximas semanas, es un momento de estar a la expectativa, es difícil hacer previsiones, pero iremos valorando junto al Ayuntamiento la situación, aunque ya digo que por el momento lo que nos transmiten los usuarios es que están contentos porque nos ven como una instalación deportiva saludable y segura donde se puede practicar una actividad preventiva para la salud que refuerza el sistema inmune”, aseguró.