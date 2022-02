Puente Genil celebra el Carnaval con el tradicional pasacalles y certamen de disfraces

El concejal de Juventud, Festejos y Participación Ciudadana de Puente Genil, Jesús López (PSOE), ha presentado el cartel anunciador del Carnaval 2022, una obra de Antonio Luis Bascón que ilustrará el pasacalles que se celebrará el próximo domingo 27 de febrero por las calles de la localidad, y con el que se pretende volver a disfrutar de una actividad clásica en el calendario de fiestas populares del mes de febrero en la localidad.

López ha considerado que se trata de un cartel que identifica la ilusión y la esperanza de una fiesta como la del Carnaval que no se pudo celebrar el año pasado y que se pretende recuperar. “Este año queremos recuperar la normalidad, con ilusión y al mismo tiempo con responsabilidad”, ha explicado el edil, quien ha avanzado que el de este año no va a ser un Carnaval más, ya que va a ser la primera de las fiestas que “vamos a intentar celebrar de una forma similar a cómo siempre la hemos celebrado”.

No obstante, en 2022 no se celebrará el concurso de agrupaciones carnavalescas de años anteriores, “ya que según nos han trasladado tanto desde la comparsa como desde la chirigota, no han podido ensayar en estos meses y no se han visto preparados para salir, ya que quizás todavía no era el momento, pero queremos recuperar ese certamen para próximas ediciones”, ha reconocido.

A pesar de ello, el pasacalles partirá el próximo 27 de febrero, a las 17:00 desde la Plaza Ricardo Molina y discurrirá por la Matallana, Paseo del Romeral, calle San Cristóbal y Parque de Los Pinos, hasta llegar al Auditorio Hermanos Cuenca, donde en torno a las 18:30, la chirigota y la comparsa de Puente Genil ofrecerán un pase especial en forma de actuación.

También una de las novedades está en la recuperación de los concursos de disfraces, que contarán con una dotación económica de 4.500 euros en premios. Habrá premios en la categoría infantil (hasta 15 años), adultos (de 15 años en adelante) y agrupaciones. Dichos galardones serán individuales, por parejas, tríos y mayores de ocho personas en caso de los niños y de diez personas en caso de grupos de adultos. Del mismo modo, se premiarán los disfraces más originales, los más graciosos, al de menor edad y a la persona más mayor, además de los grupos.

Antonio Luis Bascón, por su parte, ha detallado las características del cartel, que se basa en el realizado el año pasado, con guiños y referencias a las agrupaciones carnavalescas locales. “La representa un Carnaval 2022 que se abre camino sobre el roto de 2021, y también honra a los colectivos carnavaleros, todo ello con el membrillo como motivo principal sobre una montaña de papelillos, sin olvidarnos del pito de caña y de la cera roja para los coloretes”, ha indicado.