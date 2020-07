La oposición de Pozoblanco en bloque denuncia la "mala gestión económica" del PP

Los tres grupos de la oposición del Ayuntamiento de Pozoblanco, PSOE, Ciudadanos e IU, han celebrado este miércoles una rueda de prensa conjunta para exponer dos cuestiones que consideran de interés general para la ciudadanía, de un lado, la "mala gestión económica" del equipo de gobierno, que vendrá a extenderse en este ejercicio tras la aprobación de los presupuestos, así como la "falta de talante democrático ante la oposición".

La portavoz del PSOE, Rosario Rossi, comenzó su intervención poniendo de manifiesto la preocupación existente tras la aprobación por el PP de unos presupuestos que “no son equilibrados y adolecen de los vicios de los presupuestos de 2018 y 2019, donde hay una pérdida del ahorro en tesorería de casi 3,5 millones de euros que se han utilizado para gastos corrientes y no para inversiones de futuro en Pozoblanco, y que tendrán continuidad en 2020, si tenemos en cuenta que la recaudación real es de 16 millones de euros y no de 19,4 millones de euros como se ha aprobado”.

Esta diferencia de millones entre lo real y lo esperado ha sido explicada por Miguel Calero, portavoz de IU, quien recordó que en 2017 con la revisión catastral se recaudaron seis millones por el IBI, pero en los dos años siguiente la recaudación real está situada en cuatro millones de euros. “Por lo tanto, esos dos millones son ficticios y no se cuenta con ellos”.

Si, además, “sumamos que las ayudas para el arreglo de camino por parte de la Junta de Andalucía, la inversión en mejores de los espacios deportivos del Gobierno Central y los casi 400.000 euros de la Diputación de Córdoba para el Mercado de Abastos, están comprometidas, pero con total seguridad no llegarán en 2020 como se esperaba, estamos hablando de 700.000 euros menos para inversión”, desgranó Calero. “Solo hay que leer el informe de Intervención sobre Estabilidad Presupuestaria, que son tres folios, para conocer los datos reales económicos de este Ayuntamiento. Y si el alcalde dice que falto a la verdad, eso es cinismo político”, aseveró Calero.

“Los presupuestos aprobados el lunes, podrían haberse aprobado en diciembre de 2019, ya que no incluyen medidas concretas para atender las necesidades de empresarios y familias por la crisis sanitaria, más allá de los 120.000 euros para material higiénico y sanitario, el resto son incrementos a planes y programas ya establecidos”, indicó Rossi, quien, además, abundó en la petición de una contención del gasto por parte del Equipo de Gobierno a la ciudadanía, mientras que sus miembros se suben un 2% el sueldo y no rebajan los gastos en publicidad.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Pedro García, hizo referencia a la merma de los remanentes de tesorería que estaban en 2017 en 12,3 millones de euros y ahora están en 7,9 millones de euros. Incidió también García en los 2,4 millones de euros que estaban previstos para la reforma del Mercado de Abastos “que no se han gastado, y que, por lo tanto, han debido ir al remanente, pero no están ahí”.

“Las medidas adoptadas de apoyo al sector empresarial del Plan Impulsa contiene algunas de las que fueron presentadas por la asociación de empresarios, pero que no se llegaron a negociar con ellos, porque deben acogerse a los criterios que dicte el equipo de gobierno o no son escuchados, como ocurre con otros colectivos sociales”, argumentó Miguel Calero para explicar por qué no se quiere constituir ni convocar la mesa de desarrollo económico tal y como solicitó en su momento la asociación de empresarios ADECO.

Respecto a la preocupación por lo que consideran falta de talante democrático, Rossario Rossi explicó que “los grupos de la oposición sufrimos malas formas tanto de forma previa al pleno como en la celebración del mismo, y esto nos preocupa cuando estamos a inicio de la legislatura, si no aprobamos los presupuestos se nos insultan diciendo que manchamos el nombre de Pozoblanco, olvidando que también somos corporativos y trabajamos por la ciudadanía de Pozoblanco. Parece que es el equipo de gobierno el que fiscaliza a la oposición y no al contrario, cuando esa es nuestra tarea”

Por su parte, Miguel Calero hizo referencia a que “no se cumplen las reglas del juego democrático, y esto es peligroso”, recordando que la oposición pidió un receso para consultar la enmienda del PP a las propuestas de la oposición, un receso que el alcalde no concedió para consultar con el resto de corporativos.

Falta de voluntad política conjunta para la residencia

Los tres portavoces de la oposición también quisieron poner sobre la mesa el rechazo por parte del equipo de gobierno a la propuesta de ir sumando partidas para la construcción de la futura residencia de mayores, recodando que fue de forma coral y compartida la firma del cronograma para las actuaciones necesarias para la residencia de mayores.

En el Pleno de septiembre, recordó Pedro García, “se nos dijo que se estaba realizando un estudio de necesidades, que se está llevando a cabo en estos momentos, nueve meses después de esa respuesta”. “Para la oposición, ese estudio no es vinculante, ya que sabemos desde hace tiempo que la residencia es una inversión prioritaria para Pozoblanco”, aseveró Miguel Calero de IU.

Preguntados los portavoces por las necesidades sociales de las familias y de las asociaciones que atienden a las más desfavorecidas, aseguran que tienen constancia que se han duplicado los casos que deben atender estos colectivos, que están funcionando gracias a su buena gestión de fondos y a las ayudas de particulares, ya que no se ha adelantado la subvención nominativa que reciben de forma anual para sus objetivos de trabajo. Tampoco conoce la oposición cómo se ha constituido la cuenta solidaria que se creó para ayudar a las familias más necesitadas, ni cómo se está gestionando los donativos que han llegado a la misma.