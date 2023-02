Menos de 90 metros, con problemas de ruidos y con un bar cerca: así son las viviendas de los cordobeses

¿Cómo son las viviendas de las familias cordobesas? ¿Qué comodidades disfrutan? ¿Todo el mundo tiene lavadora en casa? Estas son algunas de las preguntas a las que responde la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas recién publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un informe que ofrece una completa radiografía de los hogares de Córdoba.

Para empezar, el 51% de las familias residen en viviendas con una superficie inferior a los 90 metros cuadrados y el 11%, en pisos que no llegan a los 60 metros. En el lado contrario se encuentra quienes disfrutan de un espacio de más de 150 metros cuadrados como residencia principal. La vivienda media en Córdoba, no obstante, se encuentra entre los 76 y los 90 metros cuadrado y tiene preferentemente tres habitaciones (el 56% del total).

Solo el 22% de las familias disponen de cuatro o más habitaciones, mientras que, como curiosidad, son 1.351 familias –pueden ser unipersonales– las que residen en miniapartamentos que ni siquiera disponen de un dormitorio independiente. Eso sí, el 100% de las familias dispone de elementos tan básicos como aseo con inodoro y bañera o ducha.

Y, ¿cómo son las comodidades de las que disfrutan los hogares? ¿Cuáles son los electrodomésticos más habituales en el día a día de las familias cordobesas? El más frecuente es la lavadora, a disposición del 99% de las familias, mientras que, de todos sobre los que el INE pregunta, la secadora es el menos común, un pequeño lujo al alcance de solo el 35% de las familias.

En cuanto al lavavajillas, se encuentra en la mitad de las cocinas, mientras que la vitrocerámica o la placa de inducción es una comodidad que ya tienen el 69% de los domicilios. La mayoría de las familias, además, no pasa sin el microondas (está en el 93% de los hogares), mientras que el horno es algo menos popular y está disponible en el 85% de los hogares.

El INE también interroga a las familias sobre los problemas que presentan las zonas donde se ubica su vivienda. Y, en este sentido, los ruidos exteriores son la molestia más habitual; tanto es así que la sufren el 29% de los encuestados. La falta de jardines, parques y zonas verdes es una queja que expresa una de cada cuatro familias.

A estos inconvenientse se añaden la poca limpieza en las calles (para el 21% de los hogares), la contaminación y los males olores (en el 14% de los casos), la delincuencia (según el 13%) y las molestias relacionadas con actividades turísticas o locales de hostelería (una situación que dicen sufrir el 7% de los encuestados).

Respecto a las principales infraestructuras en las zonas donde se ubican las viviendas, la restauración –en forma de bares, restaurantes, cafeterías o tabernas– es el servicio más habitual, cercano al 91% de la población. Además, cerca del 90% de los hogares reconocen tener cerca un colegio, un supermercado y una farmacia, mientras que bajan al 81% las familias de Córdoba capital y la provincia que viven en las proximidades de un centro de salud o un hospital.

La accesibilidad, tarea pendiente

La accesibilidad sigue siendo una tarea pendiente en los edificios residenciales de la provincia de Córdoba. Y es que una de cada cuatro familias asegura que vive en inmuebles que no están adaptados, según recoge la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En Córdoba capital y los 76 municipios que componen la provincia se contabilizan un total de 308.293 viviendas principales, de las que 128.172 no son accesibles en su totalidad de acuerdo a la opinión de los propios vecinos.

De hecho, solo el 29% de los edificios poseen ascensor, según la misma estadística. Hay que tener en cuenta, no obstante, que este porcentaje se refiere no solo a los bloques de pisos o urbanizaciones, sino a la totalidad de las edificaciones residenciales, incluidas casas unifamiliares o chalets. En el conjunto de España, el 34,3% afirma que el edificio donde se ubicaba su vivienda principal no es de fácil acceso, por lo que la situación en Córdoba es ligeramente mejor a la del conjunto del país.

Más específicamente, solo dos de cada diez familias reconocen que su vivienda principal está adaptada a las necesidades propias del envejecimiento. Por tanto, son solo 62.272 (el 20% del total) las que sí disponen de elementos como baños accesibles, placas de ducha con asideros o rampas en lugar de escalones.

La encuesta, que complementa al Censo de Población y Viviendas 2021, proporciona información no disponible en los registros administrativos, lo que permite obtener una radiografía muy amplia de las viviendas de las familias cordobesas. Así, el 37% posee garaje, solo el 24% cuenta con gas ciudad y la misma proporción disfruta de agua caliente central.

En cuanto a las energías renovables, son otra de las grandes asignaturas pendientes de los hogares cordobeses, pues solo el 6% cuenta con algún dispositivo. Así, son 289.053 las viviendas que carecen de energía solar fotovoltaica, térmica, eólica o biomasa, mientras que no llega ni al 1% (el 0,22%) las que combinan varios tipos de dispositivos (en concreto, son 676).