La jueza solicita una fianza de 270.000 euros a los imputados en Los Fruteros

Una fianza de 270.000 euros para los encausados en el caso de irregularidades en la gestión del dinero de la urbanización del polígono industrial de Los Fruteros de Fuente Palmera. Esta es la cuantía que solicita la jueza del caso -correspondiente al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Posadas- tras la aprobación de la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial a los implicados, entre ellos, el que fuera alcalde socialista de La Colonia Antonio Guisado, por un delito de prevaricación continuada, otro contra la ordenación del territorio y por delito continuado de falsedad en documento oficial.

Esta aprobación llega después de que la defensa solicitara la nulidad contra el auto de apertura del juicio oral de octubre de 2017, en el que alegaban que el escrito de acusación presentado por el Ayuntamiento de La Colonia "no cumplía con las exigencias que dimana del principio de acusación", por lo que consideraba que no se debía haber dictado el citado auto de apertura de juicio oral ya "que produce indefensión". Ante esta situación, la acusación particular del Ayuntamiento de Fuente Palmera mostró su rechazo a la nulidad de las actuaciones porque, a su juicio, "no se había producido vulneración alguna de normas procesales". Finalmente, la jueza ha considerado que el escrito de acusación presentado por el Consistorio de La Colonia en el caso del polígono Los Fruteros "reúne todos y cada uno de los requisitos previstos" y, por tanto, "no procede declarar la nulidad del auto de apertura". Con todo ello, se acuerda de manera definitiva la apertura de juicio oral.

La acusación particular, ejercida por el actual equipo de gobierno municipal de IU, pide para los implicados en el caso del polígono Los Fruteros hasta 12 años de prisión por los delitos citados, en el caso del exalcalde. Al detalle, para Guisado solicita seis años de cárcel, además de una multa de 24 meses e inhabilitación especial por un delito de prevaricación, otros tantos años de prisión por falsedad documental, además de una multa de otros 24 meses e inhabilitación especial por seis años por un delito continuado contra la ordenación del territorio.

Otra de las encausadas es Maribel Ostos, quien fuera concejal de Fuente Palmera y portavoz municipal del PSOE, para quien la acusación pide media docena de años de cárcel por el delito continuado contra la ordenación del territorio con un delito continuado en falsedad en documental oficial, además de una multa de dos años e inhabilitación especial por seis años.

Francisco López Rossi es otro de los encausados y también fue edil socialista de Fuente Palmera, para el que la acusación demanda una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, la misma petición que se hace para Araceli Díaz Guisado, otra edil. En el caso de Carmelo Tubío, exsecretario municipal, la petición es de una pena de suspensión por dos años por un delito continuado de falsead en certificación cometida por funcionario público.

La historia del polígono Los Fruteros comenzó en 2003, con un acuerdo entre el Ayuntamiento -presidido entonces por el socialista Antonio Guisado- y un particular, con quien firmó un convenio que implicaba el desarrollo de la zona mediante un sistema de cooperación. El expediente se vio inmerso en una espiral jurídica y urbanística de irregularidades, incluida una compra en 2003 por parte de 19 particulares, quienes adelantaron hasta el 50% del coste de los terrenos, hasta sumar un importe de 630.000 euros. Un juzgado de Posadas abrió diligencias por una presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio, por los que imputó al entonces alcalde del municipio y al secretario accidental del Ayuntamiento, Carmelo Tubío, también imputado.

La mayoría de compradores presentó a lo largo de 2011 a título individual solicitudes en el Consistorio con el fin de que se reconocieran sus derechos en la compraventa de esta superficie. Ante esta reclamación, la corporación encargó un informe al secretario y se suspendió la tramitación del proyecto.