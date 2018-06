El juez descarta que se filtraran los test de la oposición de los bomberos

La investigación por el presunto amaño de las oposiciones a bombero en la Diputación de Córdoba acaba de dar un giro de 180 grados. El juez de instrucción ha llamado a declarar bajo la condición de investigados a los opositores que no obtuvieron plaza y que interpusieron la denuncia. El objetivo es "agotar las vías de investigación" sobre la presunta filtración de preguntas teóricas por parte del director técnico, que ya declaró como imputado, en las clases que uno de los opositores y propietario de una academia impartió en el centro cívico de La Carlota, aunque en su último auto, notificado ayer, el juez sostiene la tesis de que tales filtraciones no se produjeron.

Así, la comparecencia en calidad de investigados de los propios denunciantes se producirá "en garantías de sus derechos procesales, ante el riesgo, todo hay que decirlo, bastante improbable, de poder resultar finalmente investigados", asume el juez instructor, José Luis Rodríguez Lainz.

Un nuevo auto ve "inconsistentes" los indicios sobre trato de favor en el práctico

"La tesis de que se estaban elaborando preguntas que fueran a caer en el examen se muestra de momento como la más improbable", razona el instructor, pues "si hubiera existido una connivencia con el director técnico del Consorcio para la facilitación de los test y favorecer así a los interinos "ni habría hecho falta perder tantos meses de improductividad en la actividad académica, con la pérdida económica que le supuso, ni sometido a los interinos a tantos meses de estudio y asistencia a las clases en su tiempo libre". Y en el caso, por último, de que el director técnico hubiera facilitado el temario actualizado para estas clases, el juez concluye que "no existiría delito cuando no se invierten fondos públicos en tal menester".

Tras todos estos argumentos, Rodríguez Lainz concluye que "no cabe de momento dar más recorrido a la pretendida filtración de preguntas del ejercicio teórico, y más teniendo en cuenta las extraordinarias cautelas adoptadas en la redacción del cuerpo de preguntas que finalmente formarían parte de la prueba".

La nueva resolución centra la investigación en tres direcciones. La primera es la ya citada presunta filtración de las preguntas con ayuda del director técnico, como se recogía en la denuncia. Las otras dos son los presuntos favores en la prueba psicotécnica y, por último, el posible favorecimiento de interinos en los ejercicios prácticos. El instructor "constata" que, de los siete bomberos interinos supuestamente agraciados, solamente uno "podría ofrecer dudas para que su posición pudiera quedar cuestionada como dudosa en la entrevista", ya que superó la prueba "casi al límite". La denuncia hablaba de cerca de 200 personas favorecidas a raíz de una llamada achacada al alcalde de Priego, el senador socialista José Manuel Mármol, para pedir que pasaran los interinos del parque de su municipio. El juez habla de "un contexto de constantes rumores y bulos", aunque encarga una nueva diligencia -el examen de los psicotécnicos- para cerrar todos los flecos de esta línea de investigación.

En particular, el magistrado ve esta pesquisa "esencial" para el mantenimiento o no como imputado del regidor prieguense, de quien reconoce su "peculiar estatus jurídico" por tratarse de un aforado. En el auto, además, el magistrado ya "descarta" la relación de Mármol "con la preparación y finalidad de los cursos organizados por la Mancomunidad de la Subbética, al no ostentar en la fecha cargo de responsabilidad".

Y si el juez halla verdaderas lagunas en los otros dos focos de investigación, más aún en el tercero, el posible favorecimiento de interinos en los ejercicios prácticos, que cuenta "con un bagaje indiciario bastante más inconsistente que los otros dos hitos del procedimiento". Según los denunciantes, habría existido la consigna de tocarse una oreja para recibir prueba de favor por parte del tribunal, pero el juez es rotundo en este extremo: "La pretendida existencia de la consigna de preavisar la condición de interino o de contacto con un asesor del tribunal durante el desarrollo de la prueba de conducción sigue mostrándose desnuda de más corroboración que de lo que no sería sino un testimonio de referencia de los denunciantes".