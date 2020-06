El equipo de gobierno tumba las propuestas de la oposición ante el covid-19 en Pozoblanco

El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Pozoblanco convocado por la oposición en bloque para abordar una serie de medidas ante la crisis social y económica que se está sufriendo en la localidad ante el covid-19, se resolvió en dos horas de forma telemática, una vez que el Partido Popular votó en contra de estas propuestas al entender que el pleno era “intrascendente”, según su portavoz, Eduardo Lucena.

La argumentación esgrimida por el portavoz del PP fue que dichas propuestas no tenían sentido “cuando desde su equipo de gobierno ya estaban en marcha al menos diez de las nueve propuestas planteadas por la oposición”. Así, recordó la creación del Plan Impulsa para el comercio, la hostelería y el turismo, que se anunciaba hace unas semanas, en el que van contempladas medidas para paliar los efectos que la crisis por el estado de alarma ha ocasionado al sector empresarial de Pozoblanco.

Ante este argumento, desde la oposición, los tres grupos políticos IU, Ciudadanos y PSOE, recordaron que, a pesar del anuncio del plan, aún no se ha hecho efectiva ninguna medida, “ni tan siquiera la ayuda económica directa de 300 euros a los comercios y empresas para sufragar los costes por adquirir los artículos necesarios para la desinfección de sus locales”, según recordó Pedro García, de Ciudadanos.

Desde la oposición, el portavoz de IU, Miguel Calero, señaló que “no se entiende cómo no se han abonado ya las Ayudas a la Natalidad de 2018 y 2019, cuyas solicitudes ya se realizaron y es ahora cuando las familias necesitan más que nunca esas partidas económicas, e incluso tampoco se han hecho abonado las ayudas al Plan Alquila Joven”.

Por su parte, Rosario Rossi, del PSOE, señaló que “a pesar de haberse anunciado el Plan Impulsa, aún no hay registrada ninguna modificación presupuestaria para ese más de millón y medio que lo va a sostener, cuando el presupuesto del 2020 aún no se ha aprobado y según los tiempos de cada trámite, no será efectivo hasta pasado el mes de agosto, en el caso de que fuera aprobado este mes de junio”.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, quiso aclarar al inicio de la sesión plenaria, que su equipo de gobierno ratificaba la inclusión de los puntos del orden del día en el pleno, a pesar de no considerarlo necesario, “pero queremos mostrar nuestra voluntad de escucha, diálogo y debate”. De esta forma, la oposición presentó las propuestas que consideraban necesarias para paliar la crisis, que fueron registradas el 27 de abril en el Ayuntamiento de Pozoblanco, pero que, tras agotarse los plazos por los que pudiera haber sido convocado por el alcalde, ha tenido que ser convocado por ley.

Entre las propuestas presentadas estaban, entre otras, la firma del convenio y aumento de las partidas para las asociaciones benéficas de la localidad que están soportando más atenciones a familias derivadas por el estado de alarma; modificar el reglamento de la Caja de Crédito Local con una moratorio de un año para hacer efectivo el pago de las cuotas hasta la recuperación económica de los solicitantes; la devolución de las cuotas, tasas y alquileres de los servicios e instalaciones municipales cerrados por las restricciones sanitarias; la devolución del alquiler de las viviendas municipales, así como la creación de una Comisión Informativa General para el seguimiento de estas medidas.

La oposición solicitaba la dotación de dichas medidas de al menos 500.000 euros de fondos propios, a las que se les pudiera sumar las de otras administraciones, en base a las partidas propias que no se utilizarían en determinadas delegaciones por las restricciones del estado de alarma.