El Gobierno avisa de que "no es posible" la reclasificación de los bomberos al C1

La "reclasificación automática" de los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios del subgrupo C2 al C1 "no es posible". Así lo advierte el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en un informe que ha hecho público este martes el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, durante el Pleno de abril y con el que cierra la puerta a las prolongadas demandas de los funcionarios.

Los bomberos, de hecho, habían protagonizado antes de la sesión nuevas protestas ante el palacio de la Merced para exigir que el cogobierno abriera el procedimiento administrativo correspondiente. El informe de la Dirección General de la Función Pública es contundente y advierte de que esta reclasificación "tendría que estar aprobada por norma con rango de ley", es decir, por el Gobierno central o la Junta de Andalucía.

Además, y "para no incurrir en fraude de ley", avisa de que "no podrá procederse a variar únicamente las retribuciones percibidas por los funcionarios en función de si han superado o no los correspondientes procesos de promoción interna". El Ministerio informa de que "habrá que atribuírseles funciones y responsabilidades diversas, según cuál sea el subgrupo al que pertenezca, junto a la celebración de procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". El objetivo es evitar "pruebas restringidas".

El informe del Ministerio llega tras la petición realizada por la Diputación después de que el Ayuntamiento de Córdoba capital diera el pasado diciembre el visto bueno a la reclasificación al C1 de los 135 bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) amparándose, precisamente, en otro informe del Ministerio. La Dirección General aclara ahora que "no se habilitó al Ayuntamiento a llevar a cabo ningún proceso selectivo de promoción interna", sino que "se le dio respuesta a determinadas consultas".

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, ha avanzado que convocará "con carácter inmediato" una junta general del Consorcio, a la que llevará la propuesta de iniciar un expediente de modificación de plantilla para analizar "qué número exacto de bomberos se puede incluir para la promoción interna". Ruiz también se ha mostrado partidario de que la Diputación "inste" al Gobierno central y a la Junta de Andalucía a aprobar la norma con rango de ley preceptiva.