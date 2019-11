El lujo de descubrir Córdoba

La extensión de la provincia de Córdoba es superior a 13.700 kilómetros cuadrados, pero en dos enormes carpas y en 118 expositores se puede condensar toda su riqueza y redescubrir su encanto. La Feria de los Municipios, que ha cumplido una década de vida, es el mejor escaparate –como se han encargado de repetir los representantes institucionales desde su inauguración el pasado jueves– para mostrar, tanto a cordobeses como a los turistas que puedan pasar hasta hoy por la casa palacio de la Merced –sede de la Diputación– y disfrutar de esta feria monográfica que reivindica, para propios y extraños, el poder y el atractivo de la provincia de Córdoba.

La feria es, sin duda, la oportunidad de conocer rincones de Córdoba que pueden resultar desconocidos para los que viven en la capital, pero también para los vecinos de otras localidades que pueden encontrarse en los extremos de la provincia y que pueden tener costumbres totalmente contrarias o, por el contrario, similares.

En esta ocasión han sido 71 de los 77 municipios que forman parte de la provincia los que han decidido mostrar sus mejores cartas –habrá que saber las razones por las que media docena de localidades no han venido en 2019– y solo hay que darse un paseo por la feria para comprobar con el sumo cuidado con el que todos los responsables de los expositores no pierden la paciencia en repetir, cuantas veces haga falta, las bondades de sus pueblos e invitar a pasar un día entre sus calles.

Una feria en la que se puede descubrir, por ejemplo, que en municipios como en el de La Granjuela –en la comarca del Valle del Guadiato– uno de sus platos fuertes es el pulpo a la gallega. Sí, así es por extraño que parezca y lo lejos que queda Galicia de esta pequeña localidad.

El orgullo de sentirse vecino de cualquier punto de la provincia de Córdoba es uno de los sentimientos que flota entre los expositores, desde el que también se reivindica la sencillez y trascendencia de sus costumbres para el día a día, por lejanas que parezcan para cualquier vecino de la capital cordobesa. El medio ambiente, la cultura, su economía, las fiestas patronales o la gastronomía, que suele ser un gancho infalible para el público, de la provincia se dan la mano estos días en la feria.

Un espacio en el que nadie reniega de ser de pueblo, sino que se reivindica de serlo. Y todo, a pesar de las condiciones que atraviesa la provincia, que no se pueden dejar atrás y que está lastrada por la elevada tasa de paro. Las cosas como son, que no se pueden construir castillos en el aire y esconder la realidad, ni tampoco endulzarla con mensajes que ya cansan, que por mucho que se ensalcen las bondades –que a nadie le amarga un dulce por unos días–, también habría que ponerse a trabajar, de una vez por todas, en mejorar los indicadores económicos de esta tierra.

Y, eso puede ser a través del turismo de interior. Al menos, es lo que propuso el presidente de la Diputación de Córdoba, el socialista Antonio Ruiz y alcalde de Rute, en la inauguración de la Feria de los Municipios, donde aseguró que “somos una provincia de interior y tenemos que fortalecer la promoción turística de este subsector; esto es una ventaja porque todavía tenemos un potencial de crecimiento importante que tenemos que aprovechar”.

Pues eso, que habría que aprovechar esta “potencialidad” para, ahora, fomentar el turismo de interior, pero claro, no solo entre los vecinos de la provincia, sino también entre los que pueden llegar desde otros puntos del país. No en vano, muchas veces el fallo de la promoción turística de esta provincia es que se queda en ella –a pesar de que es bueno que, por ejemplo, un vecino de Carcabuey viaje hasta Fuente Obejuna y pase allí unos días haciendo turismo rural–, y no llega al resto del país.

Un claro ejemplo es la Feria Internacional del Turismo (Fitur), en la que a la mayoría de las veces las presentaciones solo acuden los medios provinciales, que ya se saben al dedillo las propuestas. Que sí, que está fenomenal eso de descubrir el interior de la provincia desde la capital, que buena falta le hace a muchas localidades, pero a veces hay que dar un paso más y ver que desde fuera también se puede atraer a más turistas y dejar con la boca abierta a la audiencia con las potencialidades que tiene Córdoba y, con ello, mostrar el orgullo de formar parte de ella.