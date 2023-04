Un experto dice que el Gobierno eligió la "opción más barata" con La Colada y que habrá "cubas hasta octubre"

El miembro del Comité de Expertos de la Sequía de la Junta de Andalucía Julio Berbel ha afirmado este miércoles que se tomó "una decisión equivocada" con el trasvase de agua del embalse de La Colada al de Sierra Boyera, en vez de hacerla llegar a éste último desde el embalse de Puente Nuevo. En su explicación, Berbel señala que el Gobierno central no quiso "gastarse dinero" y optó "por la opción más barata", que ahora "va a salir cara, porque no sirve de nada", dada la "contaminación" del agua de La Colada, de forma que a los habitantes del Norte de Córdoba "les queda para beber de cubas por lo menos hasta octubre".

Así lo ha señalado Berbel en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, en las que ha avisado que "no va a llover", pues "lo normal es que, de aquí a lo que queda de año, caigan 20, 30 o 40 litros" por metro cuadrado, y ello sólo servirá para "mejorar un poco los pastos y los secanos, pero eso no va a incrementar la reserva de los embalses". "Ya hemos visto que hay 70.000 personas con restricciones en el Norte de Córdoba que están recibiendo agua en cubas", insiste el experto, en una decisión ligada a la declaración de la Junta de que el agua de La Colada es no apta para el consumo humano por la presencia excesiva en la misma de carbono orgánico total (COT).

A este respecto, el también catedrático de Economía, Sociología y Políticas Agrarias de la Universidad de Córdoba (UCO) entiende que "la Confederación habrá tomado una decisión equivocada, porque si el verano pasado La Colada tenía aguas que no eran aptas para el baño", debido a "la contaminación histórica que ha tenido el embalse por la presión de ganadería alrededor, pues era de prever que, en el momento en que bajaran los niveles (de agua) en La Colada, se iba a volver a producir el episodio de contaminación que el año pasado impidió bañarse".

La consecuencia ahora, según ha lamentado este experto, cuya actividad reciente se ha centrado en la economía agraria y ambiental, es que a los habitantes del Norte de Córdoba que "empiezan a beber de cubas" ahora "les queda para beber de cubas por lo menos hasta octubre, a no ser que se haga una obra de Puente Nuevo, que es lo que tenía que haber hecho Confederación y que no hizo, por alguna razón. Debe haber algún informe técnico por ahí que lo dice, pero yo no lo he visto".

La cuestión, según ha opinado Berbel, es que "al Norte de Córdoba se le podía haber llevado agua de Puente Nuevo, que es un embalse grande con agua de buena calidad, o de La Colada", y aunque "es verdad que La Colada está más cerca y Puente Nuevo está más lejos, al final resulta que lo barato sale caro", y "lo que ha pasado ahí" es que "el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) no ha querido gastarse dinero", ya que "ha optado por la opción más barata", pero "va a salir cara, porque no sirve de nada", por la contaminación del agua de La Colada.

En este punto, Berbel ha lamentado que "aquí el Gobierno de España parece que nos trata de otra manera", porque "la Confederación del Guadalquivir apenas está gastando dinero en obras de emergencia. Es que yo alucino: este año 2023 el presupuesto de la CHG es inferior al de 2022, con la que estaba cayendo", pero "parecía que no había sequía" para el Gobierno central, o quizás "estaba esperando que lloviera, no lo sé". Pero es que "incluso estéticamente creo que ha sido un error. ¿Cómo se puede plantear un presupuesto en 2023 que reduce las inversiones respecto al 2022?, cuando todo hacía prever que iba a pasar lo que está pasando", ya que 2023 es "el quinto año seco", ha continuado.

En cuanto a la decisión de la Delegación de Salud y Consumo de la Junta en Córdoba de declarar no apta para el consumo humano el agua de La Colada, Berbel ha dicho que Salud ha actuado así porque "tiene una responsabilidad", en cuanto a "si hay una infección o hay algún daño a las personas", añadiendo, sobre la posibilidad de que la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) haga "un tratamiento con ozono", que le "parece bien", dado que "el ozono mata cualquier microorganismo".