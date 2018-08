La exclusión del IRPF para el olivar pilla por sorpresa al PSOE y a la Junta

Sorprendido, sin argumentos y sin saber qué decir. La exclusión del olivar cordobés de la rebaja del IRPF para paliar los efectos de la sequía que sí se aplica a los productores de Jaén dejó ayer inerme al PSOE de Córdoba y a la Junta de Andalucía, que habían hecho de esta reivindicación una de sus principales banderas contra el anterior Ejecutivo del PP. Tanto el partido como la Administración autonómica optaron por guardar silencio a la espera de que hoy comparezca el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro.

En los municipios olivareros también cundió la estupefacción después de que el diputado de Ciudadanos por Córdoba, Marcial Gómez, difundiera el lunes una respuesta del Gobierno central que justifica esta exclusión remitiéndose a los datos aportados en su día por la Junta. Entre quienes no supieron qué decir, el regidor de Baena, Jesús Rojano (PSOE), excusó no tener "un criterio formado" sobre el asunto, si bien recordó que el Pleno de su Ayuntamiento aprobó por unanimidad una moción para exigir al Gobierno central la rebaja del IRPF. El alcalde de Castro del Río, José Luis Caravaca (IU), perteneciente a la misma Denominación de Origen (DO) del aceite, confesó sentirse "perplejo", al tiempo que asumió que tampoco esperaba "que hubiera marcha atrás". Sólo en este municipio de la Campiña Este, el Ayuntamiento calculó que los olivareros pagarán 50.000 euros de más.

Por su parte, el alcalde de Priego de Córdoba y senador socialista, José Manuel Mármol, no quiso responder al cuestionar la credibilidad de los datos divulgados por Cs y argumentar que desconocía la procedencia de los mismos pese a que, estrictamente, son una respuesta del Gobierno del PSOE fechada el 26 de julio. Siguiendo en la Subbética, el primer edil de Iznájar, el también socialista Lope Ruiz, abogó por "trabajar para que en futuros ejercicios se trate a todo el mundo por igual y no se produzcan estos agravios". "Entiendo que ya es complicado revertir la situación, pero habría que asegurarse de que en otras ocasiones todos tengan las mismas posibilidades", dijo.

En Montoro, otro municipio que da nombre a una DO del aceite, su alcaldesa, la socialista Ana María Romero, reconoció que le habría "gustado" que "los datos hubieran avalado el sentir general del sector".

Más contundente fue el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pozoblanco y responsable del área de Desarrollo Económico, Emiliano Pozuelo (En Positivo), quien consideró "inadmisible" que el Gobierno no vaya a afrontar la rebaja del IRPF. El también candidato de Cs se mostró "indignado" con esta "discriminación", porque, según los cálculos que realizó el PSOE cuando estaba en la oposición, los olivareros cordobeses tendrán que afrontar una tributación de 64 millones más que los de Jaén, donde la producción de este cultivo es mayor.

El concejal de Desarrollo Económico expresó que el PSOE andaluz tiene que exigir al Gobierno que cumpla con una reivindicación que su partido "ha abanderado y que tiene un carácter social de primera magnitud social, ya que el olivar es una de las bases más importante del tejido productivo cordobés y cuenta con productores de distintas características".

En este sentido, Pozuelo se refirió a los productores de olivar de Sierra Morena, que "ya sufren los problemas de un olivar de fuertes pendientes y escasamente mecanizado". Además, el concejal señaló que "en muchos de nuestros pueblos el olivar es un complemento para la actividad ganadera o para rentas agrícolas bajas". El teniente de alcalde dijo que espera que el PSOE tenga ahora "el mismo afán reivindicativo que cuando estaba en la oposición al Gobierno anterior y que presente mociones como la que presentó en Pozoblanco el pasado mes de mayo demandando que se solucione el problema de quienes sustentan el principal cultivo de la comarca de Los Pedroches y de la provincia de Córdoba". Sólo en Pozoblanco, recordó que hay más de 11.000 hectáreas de olivar.

Por otra parte, la coordinadora general del PP de Córdoba y senadora popular por la provincia, Beatriz Jurado, criticó que ahora "el Gobierno de Sánchez excluye a la provincia cordobesa en la bajada del IRPF y la sorpresa es porque no existen los informes de la Junta", de manera que "el PP no ha mentido" a tal efecto y "la responsabilidad es de la Junta, que ha hecho imposible la bajada del IRPF".