El dj de Zuheros niega que se realizara un torneo de twerk en la caseta y defiende que su set no fue machista

Gerard HC, el dj que en la madrugada del domingo actuó en la caseta municipal de Zuheros y cuyo set ha censurado la Concejalía de Igualdad al considerarlo "machista", ha subrayado este martes que es "absolutamente falso" que se realizara un torneo de twerk como ha lamentado el Ayuntamiento, que sí "se propuso para animar la fiesta". "La Concejalía no quiso realizarlo porque según ellos era machista", ha aclarado el speaker así que finalmente no se llevó a cabo.

También ha defendido que "no se le faltó el respeto absolutamente a nadie".

"Decir chicas solteras, manos arriba y chicos solteros, mover el culete o quien no levante la mano arriba no folla esta noche son gestos dichos en todos mis eventos que, si bien son comentarios un poco pícaros nunca ha habido ningún problema, salvo lógicamente quien va en contra de todo lo que se diga con respecto a las chicas, incluido halagos", ha argumentado el speakear.

También ha explicado que, en cuanto al reparto de las pegatinas, "se reparten y en la mayoría de las ocasiones son ellos y ellas quien se las ponen donde quieren, básicamente porque no tenemos tiempo material para pegarlas". "De hecho, ese día yo estaba en el escenario y fue mi compañero quien las entregaba. Nunca se puede catalogar de machista este hecho, dado que siempre obtenemos el consentimiento para pegarlas y dar publicidad. Cuando no se quiere, no se le obliga", ha defendido.

El domingo por la mañana, el Ayuntamiento de Zuheros emitió un comunicado en el que pedía "disculpas" a los vecinos tras las críticas recibidas, según la primera teniente de alcalde zuhereña y responsable de Turismo, Participación Ciudadana, Juventud, Bienestar Social e Igualdad, Sandra Fernández (PSOE). "Estamos trabajando por y para la igualdad en Zuheros y nos sentimos responsables de estas actitudes, por lo que ya se han tomado las medidas necesarias con respecto a esta situación para que no vuelva a repetirse", expresó la Concejalía de Igualdad en su comunicado.