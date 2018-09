La defensa de los bomberos pide al juez que abra una pieza por mala fe procesal

La investigación judicial por las presuntas irregularidades en las últimas oposiciones del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, dependiente de la Diputación, dio ayer un nuevo giro. Las defensas de los bomberos imputados pidieron al juez José Luis Rodríguez Lainz, instructor de la causa, que abra una pieza de responsabilidad por mala fe de los litigantes, ahora también investigados, que podría salpicar a la propia acusación letrada. El motivo: la presentación como pruebas de nuevas grabaciones a compañeros pocas horas antes de la declaración de los tres denunciantes como investigados, prevista para ayer. El juez habló expresamente de los "gravísimos perjuicios para el proceso" de esta estrategia de entrega por fascículos, informaron fuentes próximas al caso, y la defensa solicitó que abra una pieza de responsabilidad por mala fe procesal, algo que está reservado a circunstancias de gravedad. Las declaraciones, finalmente, quedaron suspendidas.

La instrucción explotó cuando el letrado de la acusación se disponía a interrogar a sus clientes y las defensas pidieron entonces la palabra no sólo para solicitar que no se llevara a cabo este interrogatorio. Fuentes judiciales informaron de que llegó a ponerse sobre la mesa que se aplicara la doctrina del caso Urdangarin; esto es, que se impidiera la presentación de la prueba por entregas, como ocurrió con los correos electrónicos de Diego Torres, exsocio del duque de Palma. Llegó a hablarse, incluso, de la posibilidad de ordenar el registro judicial de los domicilios de los denunciantes para la incautación de sus ordenadores y dispositivos digitales en los que guarden las grabaciones, ya que confirmaron que existían más cortes de audio que todavía no se han incorporado a la causa.

Todos los letrados de la defensa intervinieron en el mismo sentido, lo que tuvo como consecuencia la suspensión inmediata de las declaraciones. Avanzaron, además, la presentación de un escrito para rechazar estas pruebas. Respecto a las nuevas grabaciones, se trataría de 28 folios que incluyen cortes, conversaciones y comentarios, aunque sin concretar fechas ni horas ni definir qué teléfonos se utilizaron. En las mismas, los denunciantes hablan con otros bomberos sobre aspectos de la oposición. Fuentes judiciales concretaron que, incluso, se incluyen dobles transcripciones de la misma llamada, pero de diferentes maneras.

El pasado junio, Rodríguez Lainz emitió el auto en el que llamaba a declarar bajo la condición de investigados a los opositores que no obtuvieron plaza y que interpusieron la denuncia. El objetivo era "agotar las vías de investigación" sobre la presunta filtración de preguntas teóricas por parte del director técnico, que ya declaró como imputado, en las clases que uno de los opositores y propietario de una academia impartió en el centro cívico de La Carlota. En dicho auto, no obstante, el juez ya adelantaba la tesis de que tales filtraciones no se habían producido.

"La tesis de que se estaban elaborando preguntas que fueran a caer en el examen se muestra de momento como la más improbable", razonó entonces el instructor, pues "si hubiera existido una connivencia con el director técnico del Consorcio para la facilitación de los test y favorecer así a los interinos "ni habría hecho falta perder tantos meses de improductividad en la actividad académica, con la pérdida económica que le supuso, ni sometido a los interinos a tantos meses de estudio y asistencia a las clases en su tiempo libre". Y en el caso, por último, de que el director técnico hubiera facilitado el temario actualizado para estas clases, el juez concluía que "no existiría delito cuando no se invierten fondos públicos en tal menester". "No cabe de momento dar más recorrido a la pretendida filtración de preguntas del ejercicio teórico, y más teniendo en cuenta las extraordinarias cautelas adoptadas en la redacción del cuerpo de preguntas que finalmente formarían parte de la prueba", zanjó.