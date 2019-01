El primer paso para llegar a Compostela

Dice Isidro Rodríguez que hay una máxima entre los peregrinos del Camino de Santiago, que no es otra que el camino se hace a pesar de las condiciones climatológicas. Eso sí, mientras no sean demasiado adversas. Y, ayer, a pesar del frío y la tímida lluvia que cayó ayer alrededor de 400 personas participaron en la primera ruta del Camino Mozárabe hasta Santiago de Compostela.

Una actividad –Camino Mozárabe. Un camino seguro– organizada por la Guardia Civil y que dio el pistoletazo de salida a los actos de celebración del 175 aniversario de la fundación del Instituto Armado. Esta primera etapa, de las cinco previstas por la provincia, transcurrió entre las localidades de Lucena –el alcalde de esta localidad, Juan Pérez (PSOE), acudió a la salida– y Cabra y se desarrolló por la Vía Verde de la Subbética. Peregrinos, miembros de la Asociación de Caminos del Amigo Mozárabe y también efectivos de la Guardia Civil se pusieron en marcha a primera hora de la mañana y recorrer los apenas 13 kilómetros que separan ambas localidades de la comarca de la Subbética.

Entre todos ellos, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Juan Carretero, quien no dudó en participar en esta iniciativa. No en vano, recuerda que el cuerpo del que es su máximo responsable en Córdoba "nació para dar seguridad a los caminos". Pero la presencia de Carretero, junto a otros agentes, no fue solo para inaugurar este proyecto, sino también por el hecho de que el Instituto Armado va a elaborar un decálogo con consejos de seguridad para hacer el camino con plenas garantías, una vez que concluyan todas las etapas.

"Queremos mejorar el conocimiento del trazado, saber las incidencias y las necesidades del peregrino", detalla. Una vez que tengan recogidas todas estas notas, la Guardia Civil elaborará una guía que, además, será traducida en varios idiomas por parte de la Universidad de Córdoba, y además se subirá a la página web de la asociación.

La de ayer fue la primera ruta del Camino Mozárabe por Córdoba que hizo el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, quien confiesa que aspira a "participar en todas las pueda". La de Lucena-Cabra, anota, “es cómoda”, al tiempo que alude al hecho de que cada etapa lleva por título un tema relacionado con el Instituto Armado, en el caso de ayer fue: El honor el mi principal divisa.

Y claro, entre todos los asistentes a la ruta no podía faltar el presidente de la Asociación Amigos del Camino Mozárabe, quien expone las cifras del itinerario completo que culmina allá en Santiago de Compostela (Galicia). En concreto, desde Baena hay 1.040 kilómetros, una distancia que se puede recorrer en 32 o 33 etapas. Isidro Rodríguez destaca también la labor que lleva a cabo la Guardia Civil a lo largo de todo el recorrido porque "siempre está pendiente de los peregrinos para evitar cualquier incidencia".

No en vano, son muchas las personas, tanto nacionales como extranjeras, que hacen el Camino de Santiago cada año y, por ello, es "importante que se sientan seguros", añade. Isidro también alude a los posibles peligros a los que se puede enfrentar un peregrino, a pesar de que subraya en varias ocasiones que el mozárabe se trata de "un camino seguro y bien señalizado".

Pero, como reza el dicho popular no creo en las meigas, pero haberlas haylas, a algún que otro riesgo o imprevisto hay que hacer frente a lo largo del camino. Uno de ellos son los vados de los arroyos en épocas de lluvia, pero el presidente de la Asociación Amigos del Camino Mozárabe destaca que "están marcados por donde pasar, por lo que hay alternativas para salir de ellos".

Otro de los peligros a los que hace referencia es el calor, sobre todo en verano y que provoca que "el camino sea duro". Por ello, aconseja que una vez que se toma la decisión de emprender el camino "hay que hacerlo con cabeza y buscar también lugares de descanso". En tercer y último lugar alude a la posibilidad de que en algunos tramos del recorrido aparezcan perros sueltos en el campo, aunque es una situación que, según expone, "no suele darse a menudo".

Rodríguez también indica algunas recomendaciones básicas a tener en cuenta. La primera de todas es de la acudir a una asociación oficial para obtener información del itinerario, además de emprender el camino "con calzado que no sea nuevo y se adapte bien". La mejor de todas estas recomendaciones y fundamental, según considera, es de la "observar y vivir el camino".

Datos técnicos del programa

Una vez concluida esta primera etapa, apenas quedan otras cuatro . La segunda ruta se celebrará el 16 de febrero entre Baena y Castro del Río, mientras que la tercera tendrá lugar entre Córdoba y Cerro Muriano el 16 de marzo. La cuarta, el 6 de abril, partirá desde el Calatraveño y llegará hasta Alcaracejos, mientras que la quinta y última, el 4 de mayo, irá desde Villanueva del Duque hasta Hinojosa del Duque; en todas ellas participarán las cinco compañías del Instituto Armado de la provincia.

El Camino Mozárabe, a su paso por Córdoba, cuenta con 244 kilómetros de recorrido y dispone de una red de media docena de albergues para dar cobijo a los peregrinos, así como acuerdos con nueve establecimientos hosteleros.