Los bomberos vuelven a la carga. Tras un periodo de gracia de algo más de seis meses desde la constitución de la nueva corporación de la Diputación de Córdoba, la junta de personal del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios ha denunciado este lunes "de forma unánime" el "abandono" sentido por los trabajadores y la "deriva" de los órganos de representación que lo componen. Esta situación "condena con su inacción a un lamentable ostracismo administrativo que lastra los intereses laborales del colectivo", han censurado CCOO, UGT, Sibcc, CSIF y CGT, que esta semana llevarán de nuevo sus protestas al Pleno si antes no se convoca la Mesa General de Negociación.

Los sindicatos acusan al presidente, el diputado provincial Rafael Llamas, de "falta de respeto y atención" no "no haber convocado" a las secciones resultantes de las últimas elecciones sindicales celebradas en enero con el objeto de conocer la nueva representatividad obtenida por cada sección sindical y a los nuevos delegados. "No ha llegado ni tan siquiera, incluso, a dar la bienvenida al nuevo sindicato y delegado que ha obtenido representación en el Consorcio", recalcan.

También censuran la "falta de nombramiento" de un nuevo gerente después de que el anterior dejara el cargo en octubre, y ello pese a haberse celebrado un concurso público para tal fin del cual "no se ha nombrado candidato alguno". En este contexto, las principales funciones las están desarrollando por indicación del presidente tanto la dirección técnica como la jefa de administración, lo que para la junta de personal supone una "extralimitación" de funciones y la creación de un "vacío administrativo que dificulta y ralentiza el desarrollo de las necesidades del Consorcio".

Incide la junta de personal, por otra parte, en el "ostracismo y abandono" de los distintos órganos de representación. Y pone como ejemplo la mesa general de negociación, con un "vetusto y anacrónico" convenio que dista del 2008 y que "no recoge ni regula la realidad laboral existente, denunciado por las distintas secciones sindicales".

Otro caso es el comité de seguridad y salud, órgano "indispensable" para aplicar las medidas de prevención y para tratar todos los asuntos relacionados con material, herramientas y vehículos, "tan esencial para el desarrollo con garantías y seguridad de nuestras responsabilidades". "Su inacción conlleva nuestra actual inseguridad laboral en un ámbito de esencial importancia para nuestra propia seguridad", lamentan los bomberos.

Respecto a la comisión de formación, "no está definida" a día de hoy la acción formativa para 2020, que los bomberos consideran "indispensable" para la actualización y perfeccionamiento de los conocimientos sobre los que sustentar sus intervenciones. Ello supone, además, "incumplir" lo acordado en convenio.

La promoción al subgrupo C-1, "vergonzante"

Una de las reivindicaciones principales de los bomberos en los últimos tiempos es la promoción al subgrupo C-1. Sobre este asunto, denuncian la "falta de respuesta y negociación" a la propuesta realizada por las distintas secciones sindicales referente a los plazos para realizar la "ya acordada promoción". Como última noticia al respecto, la decisión se ha derivado a un futuro informe de Intervención, cuestión que la junta de personal insiste en que "quedó superada con la última consultada realizada a la propia Diputación, que a través de Recursos Humanos emitió un informe habilitante a dicha promoción".

"Resulta ofensivo y vergonzante que a estas alturas se vuelva a referir a un nuevo enésimo informe, en este caso de nuevo se recurre al tan manoseado interventor", subrayan. En caso de ser preceptivo, debería haber sido solicitado muchos meses atrás, lo que evidenciaría "la falta de dirección sufrida en estos últimos meses y atisbando una actitud lesiva para nuestros intereses", recalcan. Supone, además, "incumplir el compromiso adquirido para celebrar concurso de traslados en el mes de marzo, al no haber celebrado aún la mesa donde establecer la reglamentación al respecto y donde determinar las plazas a concursar y los tiempos y procedimientos administrativos necesarios".