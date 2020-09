El Ayuntamiento de Almodóvar critica el gasto impuesto por la Junta para las medidas de la vuelta al cole

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río ha estimado que el gasto extra del curso escolar derivado de las medidas excepcionales que la Junta de Andalucía ha impuesto con motivo del covid-19 ascenderá a casi 150.000 euros, incluyendo personal de limpieza, productos de desinfección, material de protección y servicios extraordinarios de la Policía Municipal y monitores de apoyo para controlar las entradas y salidas del alumnado.

Se trata de "una cantidad que no podemos soportar exclusivamente las entidades locales, que no tenemos capacidad económica para ello ni sus recursos deben ser destinados a este fin, ya que hay incluso informes jurídicos que lo desaconsejan", según la alcaldesa del municipio, María Sierra Luque, que ha añadido que "no obstante, seguiremos atendiendo las necesidades de nuestros colegios y nuestros alumnos".

Por todo ello, el Consistorio carbulense ha enviado un escrito a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba solicitándole que asuma parte de estos gastos extra para cumplir con todas las medidas de desinfección y limpieza de los colegios frente al covid-19. Con el inicio del curso, "hemos tenido que contratar al doble de personal para realizar las labores de limpieza de los centros", ya que hay zonas comunes que tienen que ser limpiadas con frecuencia a lo largo de la jornada escolar y al final de la misma, tales como barandillas, manivelas, interruptores, puertas y ventanas. Este personal adicional supondrá a final de curso un gasto que asciende a 50.857,72 euros.

Pero, además, "el gasto en virucidas y desinfectantes, que tienen que estar homologados por la Consejería de Salud, se ha multiplicado por diez, lo que va a descuadrar sin duda el presupuesto municipal destinado a la compra de estos productos específicos", ha puntualizado Luque.

Al colegio de Educación Infantil y Primaria Luis de Góngora, con casi 400 alumnos, no le ha correspondido ningún maestro covid, cuando existen muchas clases con más de 20 alumnos. "Al gran problema de la vuelta al cole, se añade la instalación de un ascensor, prometido y vendido desde hace meses, pero cuya obra se inició el 2 de septiembre, con las graves molestias que esto supone tanto para el profesorado, como para el personal de limpieza y, sobre todo, para el propio alumnado", ha señalado Luque.

Por otro lado, la alcaldesa ha querido responder a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, la cual se refirió el pasado viernes a los municipios que han cargado este gasto en desinfección de centros a la Iniciativa AIRE (Activación, Impulso y Recuperación del Empleo).

En este sentido, Luque ha afirmado que los proyectos de dicho plan tenían que entregarse antes del 10 de julio, "cuando aún no se sabía cómo iba a planificarse el curso escolar y estábamos más preocupados en la cantidad de gente que estaba en el paro o en ERTE", ha recordado.

"Sobre todo teniendo en cuenta que el plan AIRE solo va a repercutir en nuestro pueblo en la contratación de 11 personas, frente a las 64 que pudimos contratar el año pasado en los planes de empleo de la Junta de Andalucía, lo que me parece un despropósito y una falta de respeto a los ayuntamientos, que somos los que hemos estado junto al ciudadano en esta pandemia", ha sentenciado Luque.