La autopsia determina que la pareja de Iznájar falleció por un disparo en la cabeza

"Los cuerpos están aún en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba con la autopsia y no podemos aportar ninguna novedad". Es lo que ha reconocido la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, en relación al crimen que sucedió ayer en Iznájar, en dos cuerpos aparecieron sin vida en el interior de una vivienda.

Aunque todo apunta a que se trata de un caso de violencia género, Valenzuela ha insistido en que no está confirmado y que, por ello, todas las hipótesis siguen abiertas.

La subdelegada del Gobierno ha recordado que los hechos ocurrieron el lunes alrededor de las 12:45, cuando uno de los dos hijos del matrimonio fallecido llamó a la Guardia Civil informado de que "sus padres se encontraban muertos de forma violenta" en su casa, ubicada a unos cuatro kilómetros de esta localidad de la comarca de la Subbética.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por su parte, han informado de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lucena ha recibido el informe preliminar de las autopsias practicadas en el Instituto de Medicina Legal a los cadáveres del hombre y la mujer hallados.

Según este informe preliminar, ambos fallecieron a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo por disparo de arma de fuego.

Según el TSJA, en principio, todo apunta a que se trata de un caso de violencia de género, aunque se mantienen abiertas todas las hipótesis y se están practicando distintas diligencias tendentes a esclarecer lo sucedido. En este caso, no constan denuncias previas por violencia de género en la pareja.

La causa la investigará el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lucena al encontrarse de guardia en el momento de los hechos y ser, además, el juez competente en materia de violencia sobre la mujer en este partido judicial.

Hasta el lugar, ha continuado Valenzuela, se desplazaron varias efectivos de la Guardia Civil, donde encontraron los cuerpos sin vida de una mujer 50 de años y de un varón de 53, "fallecidos por disparo de escopeta". La licencia de armas se encontraba en vigor.

En su comparecencia, la subdelegada ha detallado que el cuerpo de la mujer se encontraba dentro del domicilio, mientras que el del varón en el porche. Esta disposición de los cuerpos hace que la hipótesis principal en la que se trabaja es que "el varón disparó contra la mujer y luego se quitó la vida", ha detallado, al tiempo que ha reconocido la existencia de una nota en el lugar de los hechos, pero no ha dado ningún otro dato.

"Oficialmente el caso no está declarado como reconocido de violencia de género, aunque lógicamente todo apunta en esa dirección, pero hasta este momento sin el informe forense no se pueden descartar otras posibilidades", ha reiterado, al tiempo que ha destacado que tampoco existen denuncias de violencia de género. La subdelegada ha subrayado que "la Guardia Civil es quien está manejando este caso, que es muy delicado" y hay admitido que "no caben errores en un tema tan delicado".

El Ayuntamiento de Iznájar, por su parte, ha decretado tres días de luto y una concentración contra la violencia machista tras el caso de la mujer que, a falta de la confirmación de la autopsia, fue asesinada por su marido este lunes en su vivienda familiar de dicha localidad cordobesa.

Fuentes municipales han explicado que está previsto celebrar un pleno extraordinario para condenar el suceso y dar lectura a un manifiesto en repulsa contra la violencia machista ante las puertas del Consistorio.