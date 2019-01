Nace Despierta, una nueva asociación para luchar contra las adicciones en Montoro

Con el salón municipal de actos de Jesús lleno, se ha presentado en Montoro la nueva asociación contra las adicciones Despierta en un intento de ayudar a las personas con cualquier tipo de dependencia. Tutelada por Proyecto Hombre de Córdoba, arranca su andadura bajo la presidencia e iniciativa del párroco de San Bartolomé, Tomas Palomares, y cuenta con una decena de voluntarios.

Aunque nace bajo el paraguas de la Iglesia católica, según su presidente, “atenderemos a hombres y mujeres sin preguntarles su condición social, religiosa o nacionalidad”, y añadió que “hemos elegido Despierta pensando en que esa persona despertará a una vida mejor y saldrá de la pesadilla”. El presidente de Proyecto Hombre, Jesús Tamayo, recordó que ya hubo un intento hace dos años de crear, junto con el Ayuntamiento, esta asociación, pero no se materializó.

La alcaldesa, Ana María Romero (PSOE), resaltó la importancia de ayudar a fortalecer a la persona, especialmente a los jóvenes, “que son nuestro mañana”. “Necesitan que les facilitemos oportunidades necesarias para ser autónomos y le transmitamos los valores para ser personas”, dijo. Y señaló que “una sociedad que no se ocupa de los que no pueden seguir el ritmo no sería sociedad”.

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, resaltó el hecho de que “nuestra sociedad actual, que nos incita continuamente al consumo, es una sociedad que facilita las adicciones, por tanto es una sociedad que reclama iniciativas como Despierta”.