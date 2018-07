Las asambleas de PSOE e IU decidirán si mantienen el pacto de gobernabilidad

Se avecinan tiempos revueltos en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. El desencuentro entre PSOE (que gobierna con seis concejales de 17) e IU, puede acabar con el acuerdo que firmaron en 2015 por el que la coalición de izquierdas garantizaba la gobernabilidad -aunque sin cargos de gestión- con sus tres concejales. El enfrentamiento ha llegado a tal punto que serán ahora las asambleas locales de los dos partidos las que decidirán si se mantiene ese acuerdo de estabilidad para lo que queda de mandato o se rompe. Previamente a esas asambleas, el secretario local del PSOE y alcalde, José Ignacio Expósito, y el coordinador de IU, Pedro Cabrera, convocaron a sus afiliados para dar cuenta de cómo están las cosas en la actualidad y los pros y contras de mantener el entendimiento entre ambas formaciones.

Sobre lo que va a ocurrir en el futuro en el Ayuntamiento peñarriblense, Pedro Cabrera señaló que "depende de lo que digan nuestros asamblearios; nosotros hace un mes fuimos con una orden clara, que era romper el acuerdo. Ya lo habíamos advertido un par de veces en menos de una año, que había puntos del acuerdo que para nosotros no se cumplían y nuestra asamblea decidió romper el acuerdo. Lo que pasó es que dentro de esa reunión nuestra edil María Victoria Horrillo nos comentó que podíamos hacer una asamblea conjunta de las dos formaciones, algo que se aceptó, tras decidirse por el voto de calidad del coordinador", precisó el coordinador local de la coalición de izquierdas. Cabrera añadió que en la asamblea expusieron la importancia que para IU tiene la gobernabilidad del Ayuntamiento y esa fue una de las razones por las que se firmó el pacto en el año 2015, tras las elecciones municipales. Sin embargo, siempre según la versión de IU, "a lo largo del tiempo hemos visto que el acuerdo hace aguas y que la sintonía que teníamos al principio no la tenemos ahora". En este sentido, precisó que en el marco de ese pacto le dijeron al PSOE que todo no depende de la gestión del equipo de gobierno, ya que hay cuestiones que tienen que ver con otras administraciones, como es la conexión del gas a los polígonos o los huertos sociales. Además, expuso que "sí hay cuatro puntos importantísimos para nosotros: uno de ellos es el pacto por el empleo, que fuésemos partícipes de todas las contrataciones de empresas externas que trabajaran para el Ayuntamiento, las subvenciones y la comisión de empleo, peros esas cosas no se cumplían". Según IU, José Ignacio Expósito en su intervención se comprometió a revisar el acuerdo de gobernabilidad, "mientras que nosotros tendremos una asamblea los próximos días para decidir si seguimos o no con el acuerdo; y en esa tesitura estamos".

Respecto a la celebración de una asamblea conjunta, el coordinador de IU dijo que "se abre otro campo más de unión entre dos fuerzas políticas en el sentido de que aquí lo que nos interesa más allá de las siglas es Peñarroya-Pueblonuevo, sin unidad política y ciudadana no hay garantía de futuro", indicó el dirigente de IU.

Mientras, el alcalde y secretario general de los socialistas de Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito, señaló que la asamblea conjunta ha servido para abordar aquellos puntos del acuerdo de gobierno que pueden "ser mejorables" y apuntó que "desde el PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo valoramos positivamente la reunión entre militantes de nuestro partido con los de IU, la cual sirvió para analizar el grado de cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad alcanzado en su día entre ambas formaciones políticas. En la misma se abordaron aquellos aspectos que pueden ser mejorables y las posibles decisiones a tomar para mejorar la comunicación". Expósito incidió en que los acuerdos alcanzados están siendo positivos, "puesto que ha supuesto dotar de estabilidad al Ayuntamiento de nuestra localidad, en un claro ejemplo de anteponer los intereses generales de los ciudadanos a los particulares de ambos grupos políticos".