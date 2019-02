La Comandancia considera “muy grave” la amenaza a guardias civiles en Bujalance

La Comandancia de Córdoba ha calificado como “muy grave” el episodio de amenazas a guardias civiles del puesto de Bujalance y ha informado de que se han abierto las “pertinentes diligencias” por estos hechos, que ya han sido remitidas a la autoridad judicial. Esta declaración se produce después de que la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) desvelara el jueves que el individuo que en diciembre destrozó la puerta del cuartel con un hacha había vuelto a proferir amenazas a un agente.

“Hoy no llegas vivo a casa. La carretera de El Carpio va a ser tu tumba, te espero cuando salgas. 15 tiros te voy a pegar con la pistola que tengo. Si no te cojo a ti, lo haré a tu mujer. Pero hoy no llegas vivo a casa, ven a la barriada o a mi casa que te espero”, le amenazó, según consta en la denuncia reproducida por la AEGC. Los hechos sucedieron en presencia de menores, los hijos del denunciado, con los que acudió al cuartel para recriminar a los agentes que habían retirado a su mujer un vehículo en el que viajaba y que estaba requisado por supuesto tráfico de drogas.

La Comandancia de Córdoba, de hecho, reconoció ayer que los autores de las supuestas amenazas están relacionados con la operación antidroga que el Instituto Armado desarrolló el pasado mes de mayo en la localidad del Alto Guadalquivir. Este operativo se saldó con 12 detenidos; ocho de ellos, todos hombres, fueron enviados en su momento a prisión preventiva, mientras que cuatro mujeres quedaron libres con cargos.

Para la Asociación Española de Guardias Civiles, es incompresible “cómo este individuo, que fue detenido en diciembre tras el incidente del hacha y que está pendiente de un juicio por narcotráfico, fue puesto en libertad el mismo día”. “No comprendemos como tras el amplio historial de amenazas a los agentes todavía la Justicia no haya actuado contra él, porque las amenazas de este delincuente no son falsas y, como estamos comprobando, van en aumento”, ha insistido la asociación de agentes en su comunicado.