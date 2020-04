El alcalde de Puente Genil valora la "lealtad política" de la edil de Igualdad tras su dimisión

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), ha valorado la "lealtad política" de la ya exconcejala de Igualdad, Mayores, Infancia y Cooperación al Desarrollo, Mariola González, que este martes ha tomado la decisión de renunciar a su acta de edil tras hacerse público que el Lunes Santo asistió a una misa de penitentes en la parroquia de San José con al menos otras siete personas que han sido denunciadas por incumplir las medidas de confinamiento del estado de alarma, como ayer avanzó el Día.

Morales ha dicho que "respeta" la decisión de la concejala, que de esta manera ha adoptado "la máxima responsabilidad" que podía adoptar. El alcalde ha hecho además un llamamiento a los cofrades y mananteros para que respeten "por el bien de todos" las férreas medidas incluidas en el Real Decreto que, ha dicho, "no hacen diferencias por creencias".

Este martes, la concejala, aunque admite que se había producido "una situación poco acertada", también ha recordado que, "en la parroquia de San José, diariamente, se han celebrado misas a las 12 del mediodía y con las puertas abiertas".

"Esta decisión no ha sido nada fácil – termina diciendo la comunicación- porque había puesto toda mi ilusión en esta nueva etapa al frente de la Concejalía de Igualdad, Mayores, Infancia y Cooperación al Desarrollo, pero estas circunstancias me han afectado personalmente y he tomado esta dolorosa medida". González ha enviado un mensaje de "apoyo" a sus compañeros del equipo de gobierno, y ha deseado "que la alarma sanitaria que nos ha tocado vivir estos días finalice lo más pronto posible".

En torno a las 19:00 del lunes, sendas patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local llegaban al templo de la plaza de España tras recibir distintas llamadas que advertían de una liturgia retransmitida en la televisión municipal y en la que, según evidenciaban las cámaras, se reunían como mínimo ocho personas, un número superior al que permite el Real Decreto del estado de alarma.

Los agentes se encontraron con las puertas cerradas, lo que llevó a algunos vecinos a concluir que los cofrades se habían atrincherado. El bulo corrió como la pólvora por las redes sociales, pero lo cierto es que la grabación se había hecho por la mañana y, como los agentes pudieron comprobar más tarde, a esa hora en el interior de la iglesia, una de las principales de Puente Genil, únicamente había operarios que desmontaban el improvisado plató.

La situación se saldó, no obstante, con la interposición de varias denuncias a distintas personas que han sido identificadas por la Policía Local en la grabación. La emisión, con el rótulo "Santa misa de penitentes del Lunes Santo", deja ver al menos a ocho personas, entre las que se encuentra el cofrade mayor de la Santa Cena y la Virgen del Amor. Las imágenes captan el momento de las lecturas, con hasta tres personas diferentes tras el atril; algunas llevan guantes y otras no, y el micrófono se ve protegido con un plástico. En los oficios participan asimismo dos nazarenos, con la túnica y el capirote, situados a ambos lados del altar.