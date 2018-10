La agroindustria estudiará en unas jornadas cómo sacar rentabilidad turística

La Casa de los Mora de Lucena acogerá el próximo 19 de octubre la II Jornada de Turismo Agroindustrial, una actividad que pretende indagar en las posibilidades que ofrece el sector turístico a las agroindustrias cordobesas mediante el estudio de diversos casos de éxito en esta materia. La de diputada provincial de Turismo, Carmen Gómez, destacó que la cita "pretende poner de manifiesto la importancia de este turismo y trasladar a los empresarios lucentinos las oportunidades que se pueden derivar de él para hacer un turismo más competitivo vinculándolo de manera creativa al turismo cultural".

El concejal de Agricultura de Lucena, Lucas Gómez (PSOE), recordó que la jornada está organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Ruta del Vino Montilla-Moriles y sigue como metodología "el análisis de casos de éxito empresarial en el ámbito de la agroindustria. En este sentido, se estudiarán los casos de varias bodegas como Gramona (DO Penedés), Otazu (DO navarra), HGA Bodegas y Viñedos de Altura (DO Ribeira Sacra) o del Complejo de Reciegos (Asturias).

El presidente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles y alcalde de Montilla, Rafael Llamas (PSOE), hizo un llamamiento a la participación del sector profesional y destacó la importancia de las ponencias sobre el papel del sector agroindustrial en el desarrollo de los destinos turísticos, que correrán a cargo de José Calixto, presidente de la Red Europea de Ciudades del Vino, y Jorge Delgado, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética.