Las administraciones se dan una semana para definir la situación técnica ante la sequía en Los Pedroches y el Guadiato

La Diputación de Córdoba, la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Los Pedroches y el Alto Guadiato se han dado de plazo una semana para definir la situación técnica más viable para solucionar a corto plazo, de forma provisional, el problema de la sequía en la zona Norte hasta que la Junta de Andalucía ejecute el proyecto definitivo de la conexión de la Colada con Sierra Boyera.

El vicepresidente cuarto de la Diputación de Córdoba y presidente de Emproacsa, Esteban Morales, ha explicado que en las distintas intervenciones de las instituciones participantes se ha expuesto la necesidad de "no hacer un uso partidista de la situación y aunar esfuerzos para intentar evitar el escenario de imposibilidad de suministro de agua potable a la población consecuencia de la ausencia de precipitaciones y escasas reservas de agua en el embalse de Sierra Boyera, que abastece en la actualidad a las dos comarcas y que en estos momentos se encuentra por debajo del 17% de su capacidad no llegando a los siete hectómetros cúbicos de agua acumulada, cantidad que no garantiza el suministro más allá del mes de octubre o noviembre".

Morales ha señalado que "analizada la solución definitiva, que no es otra que la conexión de La Colada con Sierra Boyera, y puesto de manifiesto por parte de la Junta de Andalucía su incapacidad de finalizar el proyecto antes de finales de 2023 se pasó a estudiar las posibles alternativas provisionales".

El presidente de Emproacsa ha puesto de manifiesto que los asistentes han destacado la posibilidad a largo plazo de la ejecución de otra conexión desde el embalse de Puente Nuevo a Sierra Boyera que complementara en un futuro la conexión desde La Colada que debe de ejecutar la Junta.

A la reunión celebrada en el Palacio de la Merced y presidida por la presidenta de la Mancomunidad del Valle del Guadiato Silvia Mellado, han asistido la práctica totalidad de los ayuntamientos de las comarcas del Guadiato y de Los Pedroches, así como la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, y representantes de la Junta de Andalucía.

La acción inmediata de esta reunión ha sido la convocatoria este miércoles de una reunión técnica en la Subdelegación del Gobierno a la que asistirán técnicos de Emproacsa, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Delegación de Agricultura de Córdoba.