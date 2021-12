Vox vota en contra del presupuesto de la Diputación de Córdoba y se jacta de no presentar enmiendas

Vox no solo ha votado en contra de los presupuestos de 2022 presentados por el cogobierno de PSOE e IU en la Diputación de Córdoba, sino que además no ha presentado ninguna propuesta "porque Vox no va a cambiar todo lo que viene defendiendo". "Somos tercos en defender las propuestas cuando creemos que van a ser útiles para mejorar la vida de los cordobeses”, ha afirmado el portavoz del grupo de derechas, Rafael Saco. Las cuentas han salido adelante con el voto a favor de PSOE, IU y Cs.

El diputado provincial ha añadido que “no podemos olvidar que está gobernando la izquierda, la misma que dedica 80.000 euros a subvenciones a ayuntamientos para memoria democrática, o 135.000 en el misma área, pero solo 15.000 mil a subvenciones para el proyecto de aldeas digitales o 20.000 al impulso de la transformación digital". "Cuestiones como estas serán las que tengan que explicar a los cordobeses, esto es lo que hacen con su dinero”, ha censurado.

El portavoz de Vox en Diputación ha enumerado varias de las "partidas ideológicas" que ha incluido el gobierno de Antonio Ruiz en estos presupuestos: "También es política de izquierdas destinar 250.000 euros a subvenciones a las delegaciones de Igualdad en los ayuntamientos y solo 60.000 para proyectos culturales o 3.000 a las hermandades y cofradías", ha comparado.

Saco, por último, ha insistido en que “por estas y otras muchas razones" Vox ha votado en contra de estos presupuestos. Las cuentas son "una clara impronta de izquierdas que lo único que persigue es vaciar los bolsillos de los cordobeses, que pone excusas para subir los impuestos, este año con la excusa de la luz, y que solo mira por su implantación ideológica y por fomentar su red clientelar".