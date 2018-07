Villanueva de Córdoba avisa de que "pasará a la acción" para exigir el nuevo centro de salud

La alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez (PP), expresó ayer su indignación por el "desprecio" con el que, según dijo, la consejera de Salud, Marina Álvarez, "trata" a los vecinos del municipio, que "están soportando el servicio deficiente de un centro de salud en pésimas condiciones". Sánchez mostró su desolación "por el cinismo y por la capacidad de mentirnos en la cara cuando afirmó que la dotación de un nuevo centro de salud sería posible cuando se dispusieran unos terrenos adecuados, algo que no es cierto porque el suelo para construir esta infraestructura está liberado y puesto a disposición de la Junta desde 2012".

Es increíble, según afirmó la alcaldesa, que "se nos diga que no hay terrenos cuando sólo en los últimos seis meses hemos solicitado por escrito diversas reuniones para buscar una salida al bloqueo y no se nos ha hecho caso". La regidora expresó que, como figura en las comunicaciones remitidas a la Delegación de Salud, se urge a la resolución cuanto antes del problema "pero no hay forma de entenderse con personas que dan la espalda de forma constante a los ciudadanos de Villanueva y a su Ayuntamiento".

La alcaldesa desmintió una por una las afirmaciones realizadas ayer por la consejera: "Nunca nos hemos visto con ella; aunque nos expresó su intención de afrontar el problema cuando fue nombrada, sólo hemos tenido dos encuentros, con la viceconsejera, Maribel Baena, y con la delegada, María Ángeles Luna, pero ninguna de las dos da una respuesta convincente".

Según Sánchez, los vecinos de Villanueva "no aguantan más faltas de respeto". Además, señaló que los documentos remitidos por la Delegación "no nos dan fecha, y menos soluciones, así es que nos vemos abocados a pasar a la acción para ejercer presión".