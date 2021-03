Villanueva de Córdoba destinará 1,8 millones a un plan de choque contra los efectos de la pandemia

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba destinará hasta 1,8 millones de euros para desarrollar nuevos proyectos y planes para luchar contra los efectos económicos y sociales de la pandemia en el municipio. Así lo ha explicado este jueves la alcaldesa, Dolores Sánchez (PP), en una rueda de prensa en el patio del edificio consistorial.

La primera edil ha recordado que el pasado 26 de febrero se cerró el ejercicio de 2020 y se ha certificado un remanente de tesorería 655.687 euros, que sumados a los de los ejercicios anteriores podría generar un disponible de hasta 1,8 millones de euros. Así que, ahora mismo, “el objetivo primordial es hacer frente a la difícil situación que se ha generado debido a la expansión del coronavirus”.

Dolores Sánchez ha recordado que ya se han destinado 200.000 euros en ayudas al comercio, la hostelería y los servicios más afectados por la pandemia y que “el objetivo es seguir en la misma línea”. Es por ello que, según ha explicado la alcaldesa, el próximo lunes se celebrará una nueva comisión covid en la que se propondrán a los grupos municipales las líneas de actuación concretas.

La regidora ha avanzado que el Ayuntamiento pretende desarrollar distintos programas de empleo, apoyo directo a empresas, ayudas a colectivos como Cáritas y Cruz Roja, compras de material y apoyo para centros asistenciales y disposición de fondos para personas en riesgo de exclusión social. “La idea es continuar con esta estrategia”, ha destacado Sánchez.

En cuanto a la llegada de los fondos anunciados por el Gobierno de España provenientes de la Unión Europea para paliar los efectos de la pandemia, la alcaldesa ha señalado que “es necesario que seamos cautos y responsables y que no hagamos anuncios ni proyectos en tanto que no sepamos ni cuándo, ni cuánto, ni cómo se van a repartir estos fondos ni el perfil de los proyectos que se podrán presentar”. Por este motivo, ha pedido paciencia al grupo municipal socialista tras sus últimas declaraciones en referencia a la necesidad de presentar proyectos y les ha demandado que intermedien frente al Gobierno de España porque “aquí todavía no ha venido ni un euro de Madrid y ya llevamos un año de pandemia”.

“El matadero funciona muchos años después”

El primer teniente de alcalde, Gabriel Duque, ha explicado por su parte que “el matadero funciona muchos años después”. “Eso es noticia” porque los contratiempos y los problemas han sido constantes; sin embargo, “ya tenemos el matadero funcionando y aunque no sea al 100%, queremos que sea una infraestructura que funcione todo el año y que genere empleo”.

Duque, que ha sacado un recorte de prensa de enero 2015 en el que el anterior alcalde fijaba para ese mismo mes la apertura del centro, ha pedido lealtad a la oposición con respecto al matadero “porque ellos son conscientes de lo difícil que ha sido y está siendo poner en marcha esta infraestructura”. El concejal ha recordado que ha sido el actual equipo de gobierno municipal el que ha solventado todos los problemas de un proyecto que surgió con deficiencias desde el principio y en el que se han invertido casi dos millones de euros.

Gabriel Duque ha destacado la labor de la empresa adjudicataria y la paciencia que ha tenido y ha señalado que el objetivo es que durante todo el año se sacrifiquen porcino, ovino y vacuno. Sin embargo, los tiempos los gestionará la empresa, siempre cumpliendo el pliego de condiciones, ya que entre sus objetivos está la consecución de homologaciones para que las carnes de los animales sacrificados aquí se puedan exportar a EEUU, China y otros destinos.

En este sentido, ha recordado que se han vivido situaciones rocambolescas, como la referente a la autorización ambiental integrada. “Después de esperar dos años la aprobación por parte de la Consejería de Medio Ambiente, cuando se produjo el cambio de Gobierno en la Junta nos dijeron que el trámite no era necesario para la apertura del matadero”, ha concluido el concejal.