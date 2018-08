Toros para rendir culto a la Aurora

Desde principios del primer tercio del siglo XVII -allá por 1.624- existe documentación de que en Carcabuey se celebraba la suelta del toro de cuerda. Una tradición que se sigue celebrando de la mano de la Asociación de Toro de Cuerda -junto a las hermandades de María Santísima de la Aurora y de María Santísima del Castillo, Almazaras de la Subbética, Kiosko El Vasco, Bar Rincón de Victoria y El Parque-, que organizó ayer la que fue la primera suelta de una res en honor a la Virgen de la Aurora. La cita taurina reunió a más de un millar de personas en esta pequeña localidad de la Subbética que tiene en esta fiesta otro de sus principales atractivos veraniegos y que concita a vecinos y turistas dispuestos a contemplar esta tradición año tras año y que cumple con todos los requisitos de seguridad.

Así, la fiesta comenzó apenas pasado el mediodía con la suelta de una vaca -durante media hora- y un toro -durante una hora-; durante este tiempo, las reses están acompañadas de los mozos de cuerda rodeando las principales calles de la localidad. "A los animales no se les puede tocar en ningún momento", advierte el alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez (IU), quien recuerda otras de las restricciones -como no poder participar si se detecta que se ha consumido alcohol- y señala que el tiempo de cada res en el itinerario está también marcado "por normativa". Entre otras, expone, "no se permite que participe ningún menor de 16 años". "Todo se organiza con alegría y responsabilidad para que no ocurra nada", subraya. Para el primer edil alcobitense, la suelta del toro de cuerda constituye "un atractivo turístico" para la localidad, ya que permite que en esta época del año sean numerosas las personas que la visiten y que "consuman la marca Carcabuey".

El recorrido, al igual que todos los años, es de un kilómetro de distancia y es circular y su punto de partida es la calle El Pilar, punto en el que se concentraron numerosas personas. El itinerario, además, está totalmente vallado para evitar que surjan incidentes.

La fiesta -que sirve para sacar a la calle la pasión por la tauromaquia de esta población y de otras localidades cercanas, tal y como también se hace en el mes de julio en El Viso, en la comarca del Valle de Los Pedroches, aunque sin cuerda-, además, tiene garantizada su continuidad, ya que en la mayoría de los casos "son los jóvenes del pueblo los que corren delante del toro", añade el alcalde.

La suelta del mediodía no fue el único acto programado para la jornada de ayer, ya que alrededor de las 14:00 tuvo lugar la más que tradicional fiesta reservada para los más pequeños y, posteriormente, se celebró un almuerzo, que reunió también a centenares de personas en la Plaza de España.

Tras más que un descanso merecido, para el que pudo y quiso, llegó el turno de la suelta de otras dos reses por la tarde, cita que volvió a reunir a más de un millar de personas. En ambos casos, el ganado procedió de la finca que el hierro de Madroñiz tiene Belalcázar.

Será el próximo 9 de septiembre cuando Carcabuey vuelva a celebrar otra suelta del toro de cuerda, en esta ocasión, con motivo de la celebración de la Virgen del Castillo.