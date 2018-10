Susana Díaz apunta que Andalucía se juega "la transformación agrícola" con la nueva PAC

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) acoge durante la mañana de hoy la jornada Otra PAC más social y con perspectiva de género es posible en Andalucía, impulsada por la Junta, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y Cooperativas Agroalimentarias de España. En este encuentro participa la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien ha apuntado, durante la inauguración del mismo, que "nos estamos jugando la transformación del sector agrícola" en el debate de la futura PAC, que abarcará el horizonte 2020-2027. Para Díaz, la clave de esta negociación debe abarcar el despoblamiento que, actualmente, sufren las zonas rurales de Andalucía, que abarcan, prácticamente, el 90% del territorio de toda la comunidad autónoma. "Más de cuatro millones de andaluces viven en el medio rural y de ellos, la mitad, tienen menos de 35 años", ha apuntado la presidenta de la Junta, que ha apostillado que "hay futuro, pero hay que hacerlo atractivo".

Díaz también ha insistido en la necesidad de "pedir a las cadenas de distribución y al Gobierno central que trabajen" para que los productores no perciban una cantidad tan pequeña por su producto cuando en los supermercados los precios se disparan. "Los productores contribuyen a la marca Andalucía y el reparto no es justo porque no llega de la misma manera", ha lamentado la presidenta del gobierno autonómico.

El encuentro ha contado también con las intervenciones de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, del presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, y el secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos.