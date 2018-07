El Sindicato Médico y el PP cuestionan a la consejera y reclaman soluciones

Más que calmar los ánimos, la visita de la consejera de Salud, Marina Álvarez, el lunes al Hospital Valle de Los Pedroches de Pozoblanco para abordar la situación sanitaria de la comarca abrió la caja de Pandora. El Sindicato Médico Andaluz (SMA) y los alcaldes del PP, cada uno por su lado, coincidieron en denunciar las "mentiras" que la responsable autonómica deslizó en su visita institucional, en la que aprovechó para divulgar los 1,2 millones de euros que su departamento ha invertido en el complejo sanitario en lo que calificó como "reforma integral".

La titular de Salud concretó que en lo que va de año el complejo hospitalario ha dado respuesta a 1.664 intervenciones quirúrgicas (programadas, urgentes, cirugía mayor ambulatoria y cirugía menor), 2.058 ingresos, 13.222 urgencias y 43.363 consultas externas. En cuanto a la ocupación hospitalaria media, ha sido inferior al 60%, según los datos oficiales.

El Sindicato Médico rebatió ayer que el rendimiento quirúrgico del hospital apenas llega al 25% y ello sólo para cirugía no demorable o urgente. Además, incidieron en que "los únicos anestesistas cubren las guardias casi día si día no, con el consiguiente riesgo que ello conlleva tanto para la salud de los propios profesionales como por el incremento de posibilidades de incidencias no deseadas, y ello por el incremento del estrés y la falta de descanso de los mismos". Como consecuencia de lo que el SMA consideró una "drástica reducción de actividad", el tiempo de espera de los usuarios "se dilata en el tiempo para desesperación tanto de pacientes como de profesionales, cuando no son derivados a centros sanitarios a muchos kilómetros de distancia con el consiguiente trastorno familiar en patologías que habitualmente recibían tratamiento en Pozoblanco".

El sindicato de facultativos advirtió de que "no menos preocupante" es la situación de Hematología, pues "sólo el tremendo sacrificio y compromiso de la única facultativa disponible impide el cierre del servicio". Aun así, a fecha de hoy ya rondan las 300 anulaciones de citas de revisión y pacientes nuevos, amén de que durante el fin de semana las funciones de guardia de este servicio son asumidas por el Hospital Universitario Reina Sofía, a 90 kilómetros de distancia.

En cuanto a los centros de Atención Primaria de la comarca, el SMA advirtió de que "sufren cierres técnicos" en toda el área durante el verano, con "profesionales sobrecargados acumulando cupos ajenos". "La visita de tanto alto cargo no ha aportado, como nos temíamos, ninguna solución y sólo se ha limitado a un nuevo acto de propaganda política, tan cansina como inútil para solucionar los problemas", advirtieron los médicos.

El mismo malestar expresaron los alcaldes del PP. A través de un comunicado, criticaron la "falta de respeto" con la que, aseguraron, les trató la consejera por haberse retrasado media hora para atender en una reunión previa a alcaldes socialistas. Así, todos los alcaldes del área sanitaria norte, que incluye el Alto Guadiato y Los Pedroches, habían sido convocados a las 10:30 del lunes en el hospital. Sin embargo, los populares subrayaron que "no todos" acudieron al encuentro y fue "especialmente llamativo" que el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, "no estuviera invitado al ser el encuentro en la ciudad que preside y ser uno de los municipios afectados por la situación sanitaria". Tras "más de media hora de retraso" y "sin la presencia" de ningún alcalde del PSOE en el lugar de la convocatoria, llevó Álvarez.

Los alcaldes, no obstante, señalaron que la "indignación" no se produce por el retraso, sino por haber atendido antes a los cargos públicos del PSOE. Para el PP, esto último pone de manifiesto "un uso partidista" de las instituciones y un "ninguneo" hacia los vecinos de Los Pedroches, pues, según los populares, "ofrecen un trato preferente a los alcaldes socialistas obviando su deber de gobernar para todos". Con todo, los alcaldes del PP reclamaron a la consejera de Salud que "tome nota" de lo ocurrido y "abandone esta actitud" porque Los Pedroches necesita "soluciones a los graves problemas que atañen a la comarca".