Puente Genil aprueba la oferta de empleo público 2021 y ratifica un préstamo de 3,5 millones de euros

El Ayuntamiento de Puente Genil, en sesión plenaria extraordinaria, celebrada de forma telemática en la mañana de este lunes, ha dado luz verde a la aprobación de la oferta de empleo público 2021, con el único voto en contra de Izquierda Unida.

En concreto, tal y como ha explicado la concejala de Hacienda y Recursos Humanos, Ana Carrillo (PSOE), se oferta la creación, en la plantilla municipal, de dos plazas de técnico de Administración General, una de Administración Especial, una de Inspector Urbanístico y dos de Policía Local.

En el capítulo de valoraciones, Jesús David Sánchez (IU), ha dicho que la oferta es insuficiente porque los sindicatos están "desbardados" por la falta de personal. "La oferta ha sido mínima en los últimos años, y la prueba es el atasco en proyectos y expedientes existente, de hecho, debilitan servicios públicos y se intentar externalizar otros como el del alumbrado público o turismo", ha afirmado Sánchez, quien ha mencionado que su partido votaría en contra, porque la propuesta "no cubre necesidades y ni garantiza ni asegura mejoría para los servicios que se prestan desde el Ayuntamiento".

Por su parte, por el PP, Sergio Velasco, ha señalado que su partido votaría a favor, pero sí han querido dejar testimonio de que "esta oferta es insuficiente", ya que, según ha mencionado Velasco, no se está cubriendo adecuadamente la previsión de jubilaciones que su partido "puso encima de la mesa, en muchísimos de los puestos, y esto va a generar, que se jubilan trabajadores y tarden dos años en sustituirlos, como ha ocurrido en el área de Deportes", ha precisado.

"Hay que reforzar el área de Obras y Urbanismo, y hay que dar un paso hacia adelante y atender a la modernización de la administración. Es una oferta de mínimos, la aprobamos, pero esperamos que de aquí al año que viene vayamos a una oferta más profunda con otro tipo de necesidades”, ha concluido el portavoz.

En este sentido, el alcalde, Esteban Morales, ha rechazado las críticas de IU y ha asegurado que es falsa la acusación sobre la externalización de servicios, y ha precisado que sobre el alumbrado, el consistorio ya dispone del informe del modelo de gestión, que aboga por un cambio de modelo hacia otro más eficiente.

Morales ha indicado que en los últimos diez años, la ley no permitía cubrir nada más que servicios esenciales, "y las últimas han sido prejubilaciones de trabajadores que no llegaban a su edad de jubilación", por lo que, el alcalde ha añadido que han "respetado esa decisión y ahora se trae un número superior al de otras ofertas de empleo público".

El otro punto del orden del día que ha salido adelante, con los votos favorables de PSOE y Cs, la abstención del PP y la negativa de IU, ha sido el de la concertación de una operación de préstamo por parte del Ayuntamiento de Puente Genil para inversiones por importe de 3.500.000 euros.

En este sentido, Ana Carrillo ha expresado que, una vez solicitadas las ofertas a las entidades financieras, se propone adjudicar la firma del préstamo a Banco Sabadell por importe de 1.750.000 euros a un tipo fijo del 0,45% y a Unicaja Banco por importe de 1.750.000 euros, ambos con un plazo de 12 años.

Sobre este asunto, Jesús David Sánchez (IU) ha señalado que no es necesario llevar al Ayuntamiento a los diez millones de euros de deuda, “ya que hay muchos proyectos que no se están haciendo realidad”. A lo que ha añadido que, "lo grande no se hace por ambicioso, y las pequeñas no se hacen por pequeñas, y el dinero se dedica a imprevistos por falta de planificación al tiempo que se siguen pidiendo préstamos".

Por su parte, Sergio Velasco (PP) ha aclarado que esta operación no es más que una consecuencia del presupuesto municipal recientemente aprobado, y aunque adelantó que su partido se abstendría, ha puntualizado que "es llamativa la petición de créditos que está realizando el Ayuntamiento en estos dos últimos años".