Puente Genil pone en marcha una campaña para prevenir las agresiones sexuales durante las fiestas navideñas

La concejala de Igualdad de Puente Genil, Loli Franco, y el edil de Seguridad Ciudadana, José Antonio Gómez, han presentado este martes la campaña “Sin respeto se acaba la fiesta”, una iniciativa contra las agresiones sexuales de cara a las próximas fiestas navideñas que forma parte del segundo Plan de Igualdad municipal, y que está sufragada con los fondos recibidos por el Consistorio procedentes del pacto de Estado contra la violencia de género recibidos del Ministerio de Igualdad.

En palabras de la edil, el objetivo de la campaña es “sensibilizar en materia de violencia machista y la prevención de las agresiones sexuales, promoviendo actitudes de respeto y convivencia para prevenir situaciones de acoso y agresiones de corte sexual sufridas por las mujeres, todo ello con el fin de tener una vida libre de violencia”.

La campaña cuenta también con el apoyo de la delegación de Festejos y Seguridad Ciudadana, articulándose a través del Centro de Información a la Mujer (CIM) y materializándose en el reparto de unos 1.000 folletos en los espacios festivos y de ocio nocturno más frecuentados, para lo cual se ha requerido de la colaboración de los establecimientos de hostelería y comercios.

“La campaña está dirigida a la ciudadanía en general, pero sobre todo a la población masculina joven, a la que se le recuerda que el respeto forma parte de la fiesta, que no todo vale en los momentos de celebración, que no es no, y que sin respeto se pierde la alegría y la fiesta se acaba”, dijo la concejala de Igualdad.

En la misma línea, José Antonio Gómez ha recordado la labor de apoyo y seguimiento que realizan los agentes de la Policía Local a las víctimas de violencia machista, si bien, apuntó que es necesario dar un paso más desde el Ayuntamiento, para tratar a las mujeres desde el respeto. “La alegría de unos es miedo para oros, por eso hacemos un llamamiento a esos otros, que se puedan percatar de situaciones irrespetuosas hacia las mujeres, pidiéndoles que no se callen, y que las denuncien, y que no nos pongamos del lado de los agresores, sino de las víctimas”.