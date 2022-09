El alcalde de Puente Genil tilda de “desafortunada” cualquier medida para limitar el alumbrado navideño

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, se ha mostrado totalmente contrario a la adopción de cualquier tipo de Decreto por parte dela Junta de Andalucía que implique una limitación, acotación o restricción respecto de la fecha de instalación del alumbrado navideño, medidas que tendrían un impacto muy negativo en un sector esencial en el tejido económico y productivo de Puente Genil, no en vano hay que recordar que en el municipio tiene su sede Iluminaciones Ximénez, unas de las empresas de referencia en este ámbito a nivel internacional, con presencia en los cinco continentes.

Morales dijo que cualquier iniciativa de este tipo por parte de la administración autonómica sería “desafortunada”, ya que no contribuiría “con el esfuerzo que se hace por parte de todos los ayuntamientos de toda España con el alumbrado artístico, sector que promueve el turismo, el comercio y la hostelería, y además en Puente Genil tenemos que tener una sensibilidad a la contra de esta propuestas ya que para nosotros se trata de un sector importantísimo”.

Para el alcalde, “limitar desde el 8 de diciembre al 6 de enero el encendido del alumbrado, provocaría que buena parte de la inversión se perdiera". “He hablado con las empresas del sector y con Asojem para hacer una manifestación institucional contraria a esto que no supone ahorro energético porque los suministros especiales las empresas suministradoras nos los cobran por día, no tenemos contador, es decir, no hay ahorro y no habría tampoco inversión, que es lo que queremos, que se dinamice Puente Genil”.

El alcalde también recalcó que en 2014 con la celebración del 125 aniversario de la llegada de la luz eléctrica a Puente Genil “el alumbrado empezó en octubre y ha sido el mejor año para el comercio y hostelería de Puente Genil con lo cual esto influye, genera desarrollo, atrae turismo y dinamiza el comercio”.

“Creo que resulta contradictorio que también, ya que la Junta, durante la pandemia, ha dejado todo en mano de los ayuntamientos y ahora quieren meterse en una competencia claramente municipal que es encender o apagar las luces. Si esto va para adelante mostraremos nuestro oposición y, de la mano delas empresas, plantearemos que la medida se quede a criterio de cada ayuntamiento”, finalizó el regidor.