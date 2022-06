Puente Genil pone en marcha una campaña para reducir el gasto de agua

El Ayuntamiento de Puente Genil y la empresa pública Egemasa han decidido poner en marcha una serie de medidas encaminadas a reducir el gasto de agua, de manera que, se pueda garantizar que los depósitos municipales cuenten con suficiente volumen de agua para el abastecimiento esencial de la población.

Desde el Consistorio han reconocido que "ante la agravante sequía que en los últimos meses venimos padeciendo, todos estamos obligados a poner lo que esté en nuestra mano por disminuir el consumo de agua y evitar su despilfarro".

Asimismo, se pondrán en marcha campañas de concienciación ciudadana a través de las redes sociales para fomentar el ahorro de agua. De esta forma, se pide a la ciudadanía colaboración en el ahorro de agua llevando a cabo los sencillos pasos como como ducharse en vez de bañarse, cerrar el grifo mientras una persona se cepilla los dientes o se afeita, buscar y corregir fugas de agua (en cisternas, grifos, etc.).

Comprobar que los grifos no gotean, poner la lavadora y lavavajillas con la carga completa, no usar el inodoro como papelera y evitar tirar de la cadena innecesariamente, no dejar correr el agua mientras friegas los platos o lavas las verduras o poner perlizadores en los grifos son otras de las medidas.

"Es necesaria la colaboración de toda la ciudadanía para conservar un recurso del que cada día que pasa tenemos menos existencias", concluye el comunicado del Consistorio.