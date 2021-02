Puente Genil plantea que la Vía Verde del Aceite llegue hasta el casco urbano

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez (PSOE), ha anunciado que ha solicitado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) información sobre las posibilidades de uso, espacio y condiciones acerca de una hipotética conexión de la Vía Verde del Aceite desde la antigua estación de Campo Real hasta el casco urbano, un asunto para el que también se ha contactado con técnicos de la Diputación de Córdoba.

“La conexión de la Vía Verde del Aceite con el casco urbano es una necesidad y un proyecto que tenemos que llevar a cabo, con un trazado seguro y adecuado”, dijo Gómez, quien indicó que recientemente “acabamos de firmar el convenio para poner en valor esa estación de Campo Real que nos va a permitir optar a otras muchas posibilidades y que seguramente va a ser un foco de atracción turística para el entorno, como se ha hecho en otras localidades cercanas”.

Sobre el reciente debate en sesión plenaria acerca de este asunto, el portavoz del equipo de Gobierno dijo acabarlo “con mal sabor de boca”, porque “llama la atención que un grupo político quiera que vayamos todos a una y que haya consenso, pero cuando se realizan pequeñas modificaciones a su planteamiento se cierre en banda completamente y no quiera someterlo a votación". "Eso dice poco, o dice mucho, de la falta de consenso que hay en el grupo popular, que parece que fija unas líneas rojas o condiciones inalcanzables para los demás”.

“He hablado con varios clubes deportivos que estuvieron presentes en esa reunión y no había consenso en esa opción del PP, y he tenido la oportunidad de volver a hablar a posteriori, e incluso antiguos concejales de IU y del PP no tenían tampoco claro que esa fuese la mejor opción, por lo tanto, no había unanimidad”, afirmó el portavoz del equipo de gobierno.

Gómez remarcó que “vamos a trabajar para que esa unanimidad llegue, vamos a hablar con los clubes y vamos a buscar alternativas, pero no solo de trazado, sino también económicas, porque está claro que un proyecto como este no es barato, y si la mejor opción es la que planteaba el PP, si llegamos a un acuerdo con ADIF, eso va a suponer muchísimas condiciones para tener seguridad plena, y esas condiciones se traducen en dinero, con lo cual habrá que buscar la financiación para ese proyecto". "Habrá que ver cómo eso se encaja en el presupuesto y cómo lo podemos desarrollar por parte del Ayuntamiento si no hay otras entidades o administraciones que vengan a echarnos una mano”, añadió.

“Hemos solicitado información a Adif para ver si se puede utilizar ese espacio y qué condiciones, y hemos hablado con técnicos de Diputación para ver qué posibilidades hay. Estamos dando pasos que son imprescindibles y necesarios para saber todas las posibilidades de trazado y económicas. Cuando las tengamos nos sentaremos quiera o no quiera el PP, sea con acuerdo o no. Vamos a seguir trabajando para resolver los problemas que tenemos en el municipio que no son solo los de la Vía Verde sino otros más”, concluyó.