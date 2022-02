Puente Genil por su Sanidad convoca una manifestación para reclamar a la Junta mejoras en el sector

La coordinadora Puente Genil por su Sanidad ha convocado a la ciudadanía de la localidad a participar en una manifestación el próximo domingo 20 de febrero, con la que quiere reivindicar la necesidad de que la Administración autonómica atienda las necesidades sanitarias de la localidad.

Así se ha puesto de manifiesto durante la reunión constitutiva del colectivo, celebrada en el salón de actos de la Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez y a la que han acudido un centenar de personas, aproximadamente.

El recorrido de la manifestación, que partirá a las doce de la mañana, también tendrá connotaciones históricas ya que pretende evocar a la histórica convocada en 2000, que secundaron miles de personas reclamando la construcción de un hospital comarcal. Así, se saldrá desde el Paseo del Romeral, recorrerá la Matallana y culminará en la Plaza Ricardo Molina, donde se dará lectura a un comunicado.

Durante el acto, se han elegido a los portavoces del colectivo, que serán Mariana Carrillo, Julia Romero, Antonio Baena y José Delgado, y se ha dado lectura a las cartas que desde la plataforma se han enviado recientemente a los directores de los centros de salud de la localidad, demandando un mayor compromiso de la Junta para dar respuesta a los problemas de salud d

e los vecinos y vecinas de la localidad.

En el acto, también se han consensuado una serie de puntos de acuerdo que conforman las peticiones de la coordinadora, entre ellos, el aumento de la plantilla de médicos de familia, ante el exceso retraso en la obtención de las citas, y la cobertura de las plazas de pediatría en Puente Genil.

En este punto, Antonio Baena ha recordado que “a Puente Genil le corresponden cuatro y son cuatro las que queremos, y aunque es verdad que recientemente Salud ha anunciado la incorporación de otro profesional más, estaríamos hablando de tres y no de los cuatro, con lo cual hasta no veamos esto no lo vamos a aplaudir”.

Además, también se solicita que haya servicio de Radiología de urgencia en el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil durante los fines de semana, y la recuperación de la cartera de servicios del centro sanitario. Baena también ha destacado el hecho de que la coordinadora “no tiene connotaciones políticas” y busca “como mínimo, recuperar los servicios que teníamos y se han perdido”.