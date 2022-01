Puente Genil reclama a la Junta que garantice la cobertura de las distintas especialidades médicas

El Pleno de Puente Genil ha aprobado este lunes una moción conjunta presentada por PSOE e Izquierda Unida en la que se insta a la Junta iniciar las conversaciones para alcanzar un gran acuerdo sobre la sanidad pública en Andalucía y a crear un área sanitaria específico para la Campiña Sur cordobesa. En este sentido, el documento, que ha salido adelante pese al voto en contra de PP y Cs, señala que tras el anuncio por parte de la Consejería de Salud del proceso de integración en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, las tres mancomunidades de municipios del sur de Córdoba se mostraron favorables a que un servicio básico como la salud sea totalmente público y gestionado directamente por la Administración.

“Sin embargo, la nueva organización sanitaria de esta área se planteó con muy poca antelación. El 21 de diciembre se remite a los sindicatos el nuevo mapa de organización, y hasta el 28 de diciembre, tres días antes de entrar en vigor, no se publica en el BOJA la creación de una macro área de gestión sanitaria dependiente del Hospital Infanta Margarita de Cabra, que alberga a las Hospitales de Montilla y Puente Genil, así como al futuro Hospital de Lucena, englobando en su zona de influencia a algunos de los municipios más poblados de la provincia, que suman más de 250.000 habitantes”, precisa la moción, que también detalla que “la Ley General de Sanidad 14/1986, en su artículo 56.5, indica como regla general que las áreas de salud no extenderán su acción a poblaciones superiores a 250.000 habitantes, excediendo dicha población la nueva configuración del Área Sanitaria sur con la incorporación de los Hospitales de Montilla, Puente Genil y el futuro Hospital de Lucena”.

“Organizaciones profesionales sanitarias ya han advertido del desequilibrio territorial que puede suponer multiplicar la población en una única área sanitaria en el sur de la provincia, los inconvenientes de incrementar el número de usuarios en el centro de referencia, la propensión a listas de espera de más duración y la saturación de trabajo para el personal sanitario, que acabará repercutiendo en la calidad de la asistencia”, argumenta la moción.

Y recuerda que todo ello es fruto de no haber llevado a cabo políticas “para solucionar los problemas derivados de la difícil cobertura de especialidades sanitarias en Puente Genil, donde seguimos sin ver cubierta la atención que se anunció en pediatría; y otras como dermatología, neumología, oftalmología, urología y estomatología o no se prestan actualmente o han ido en detrimento. A este respecto, la movilidad que puede propiciar la integración de nuestro Hospital de Alta Resolución en esta macro área puede ser contraproducente si no se ofrecen contratos estables y duraderos a una plantilla que soporta desplazamientos e incertidumbre a cambio de contratos de corta duración”.

“En Puente Genil seguiremos formando parte de una excepcionalidad en la prestación de servicios sanitarios públicos al estar dentro de esta macro área, ya que la lógica de la atención más eficiente por cercana, dividiendo zonas en áreas más pequeñas, sí se está aplicando en otras provincias como Jaén, con la creación de un nuevo área sanitaria en Andújar, en Málaga (Costa del Sol) o Almería (Poniente)”, concluye el documento.

Entre sus acuerdos, “insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a readmitir y a cubrir las plazas de los sanitarios despedidos hace solo dos meses, a recuperar la atención presencial en atención primaria, a mantener un diálogo con sindicatos, asociaciones profesionales, plataformas ciudadanas y de personas usuarias de la sanidad pública en la provincia, y a la población representada por las alcaldías de los municipios afectados, para reconsiderar la creación del área sanitaria Sur de Córdoba, de igual modo que se ha procedido en Andújar y su nueva área sanitaria”, y también exige a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que “garantice la cobertura de las distintas especialidades médicas en Puente Genil, ofreciendo a sus profesionales contratos estables y duraderos que faciliten a nuestro municipio ser destino profesional para personal sanitario”, e insta a la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba “a seguir manteniendo al Hospital Reina Sofía de Córdoba como centro de referencia para los vecinos y vecinas de Puente Genil”.

La intervención de los grupos

Durante el debate sobre la situación sanitaria en la localidad, Chencho Moreno (Cs) dijo no comprender la moción presentada por PSOE e IU, y lamentó el encabezado de la misma, al no contemplar la preocupación tanto de la formación naranja como del PP por la pandemia y su evolución. “Es una moción de inicio de año electoral”, dijo Moreno, quien recalcó que “no se ha despedido a sanitarios”, y aseveró que “las agencias sanitarias andaluzas debieran haber estado dentro del SAS, porque eran una administración paralela al SAS”. “La integración de las agencias en el SAS es beneficiosa para todos, el Gobierno de la Junta acierta en este paso y vamos a votar en contra de la moción”, concluyó.

En una línea similar, Sergio Velasco (PP), apuntó que la moción de PSOE e IU “es la crónica de la impostura y de la falsedad”, y más si cabe en un momento de pandemia. Velasco dijo que la sobrecarga de la atención primaria ha desbordado a todo el mundo, y “la izquierda va a utilizar el miente que algo queda, y va a llegar con esto hasta la jornada de reflexión”.

“Ustedes dijeron que los pontanenses no se iban a vacunar en Puente Genil, algo falso, que no se iba a reponer la vacante de matrona, falso, y ahora hablan de la falta de ambulancias, cuando ese servicio se va a reforzar en toda la comarca”. El portavoz del PP calificó de “relato falso” el hecho de que se vaya a derivar a los pontanenses al Hospital de Cabra. “El hospital de referencia para los pontanenses es el de Puente Genil, y si hay derivación se va a ir a Reina Sofía, así lo ha afirmado el consejero, pero ustedes pueden seguir engañando a la gente”, espetó a la bancada de concejales de PSOE e IU, afirmando también que la recién creada plataforma ciudadana local en defensa de la sanidad pública “está politizada”.

En su réplica, Jesús David Sánchez (IU), dijo que Cs y PP, con esta moción, tenían la “oportunidad de desmarcarse” de sus partidos, motivo por el cual les pidió que se pusieran “de parte del pueblo”, abriendo el diálogo y olvidándose de las siglas, “al igual que han hecho sus compañeros de Montilla”. “Médicos existen, señor Moreno, porque los médicos no faltan en la privada”, dijo Sánchez, quien recordó que la sanidad privada está bien como opción, “pero si tengo que acudir a ella si no tengo opción en la pública, ya no es una opción”. “La delegada de Salud mintió hace dos meses con el tema de los pediatras; con el tema de la vacunación, hubo profesionales sanitarios que se vacunaron fuera del pueblo, y con el tema de las matronas la gente se concentró a la puerta del Centro de Salud cuando se conoció que esa plaza no se iba a cubrir, con lo cual el tema es que si no hay movilizaciones no se consiguen las cosas”.

Por último, José Antonio Gómez (PSOE), pidió a Velasco pensar más "como sus compañeros del PP de Montilla, que se han puesto del lado de los vecinos, hagan lo mismo aquí, pónganse del lado de los ciudadanos de Puente Genil, porque allí han votado a favor de dos áreas sanitarias diferenciadas”. Gómez respondió a Velasco añadiendo que “las auxiliares a domicilio tuvieron que ir a vacunarse a Cabra, y los médicos a Montilla”. “Y la ambulancia que pierde a Aguilar también afecta a Puente Genil, porque la ambulancia de Puente Genil va a tener que ir a prestar servicio a Aguilar y durante ese tiempo no va a estar a Puente Genil”, concluyó el portavoz socialista quien para acabar criticó “los insultos y la falta de respeto” recibida hacia sus filas por parte de los populares.

En último término, el alcalde, Esteban Morales, dijo que “no se dice toda la verdad, porque en el tema de las ambulancias habrá que ver el pliego y lo que dice, pero la de aquí la vamos a compartir con la de Aguilar, porque la de Aguilar la quitan, con lo que ello va a suponer en cuanto a tiempos de espera de ciudadanos en la puerta del CHARE esperando que venga esa ambulancia”, criticando también la postura irrespetuosa del consejero de Salud para no recibir a los alcaldes de la comarca.