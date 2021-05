Protesta en Puente Genil para exigir la reapertura de la piscina cubierta

Más de medio centenar de personas se ha concentrado este sábado en Puente Genil a las puertas de la piscina cubierta para protestar por el cierre de las instalaciones, que se prolonga desde hace varios meses. Entre los manifestantes, convocados a través de las redes sociales, había numerosos usuarios, aunque también se dejaron ver representantes políticos de los partidos de la oposición.

Todos ellos coincidieron en sus críticas al Ayuntamiento ante la imposibilidad de contar con un servicio que para muchas personas resulta esencial para su salud y calidad de vida.

Durante el acto, se ha leído el siguiente manifiesto: "Hoy hace 223 días que los usuarios de la piscina cubierta no podemos utilizar estas instalaciones. La piscina no es un capricho, es una necesidad. Muchos de nosotros necesitamos la piscina por salud y nos ayuda a estar bien. Hemos pagado hace 8 meses cuotas por servicios que no hemos disfrutado ni tampoco nos han devuelto el dinero. Nos dijeron que abría en varias ocasiones pero ninguna se ha cumplido. Abrir la piscina es responsabilidad del Ayuntamiento. Podría estar abierta y dándonos servicio a usuarios y trabajo a los trabajadores. Los usuarios, dependientes, deportistas y trabajadores señalamos el cierre desde hace 7 meses, de esta instalación, que es del pueblo de Puente Genil y exigimos su apertura inmediata".

El Pleno del Ayuntamiento autorizó recientemente la cesión del contrato actual del servicio de actividades deportivas municipales en la instalación por parte de la empresa Global Sport Group 4, a la firma UNIGES-3, que lleva la gestión de la piscina cubierta de Montoro.

No obstante, aunque desde el Consistorio se anunció que el recinto abriría en mayo, todavía no se han resuelto los flecos del acuerdo entre ambas empresas, a lo que hay que sumar las obras que se están realizando en la instalación para reparar las deficiencias existentes, y que han llevado a algunos grupos como Izquierda Unida, a advertir que la reapertura tardará algunos meses más, por lo que, a juicio de su portavoz municipal, Jesús David Sánchez, la piscina continuará cerrada, como mínimo, hasta septiembre.