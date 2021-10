Priego de Córdoba realiza un plan extraordinario de limpieza de areneros e imbornales

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba y la empresa Aguas de Priego han llevado a cabo durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre la limpieza de areneros, imbornales y zonas de evacuación de vertidos.

Se trata de una medida incluida en el Plan de emergencia municipal, activado durante la pandemia y que continúa así en estos momentos, que contemplaba la activación de protocolos ante posibles inundaciones, sobre todo en algunas zonas del municipio y de las aldeas.

La alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos (PP), ha explicado que en algunas zonas se han realizado "importantes actuaciones vinculadas a la derivación de agua en espacios como la Mina", donde se ha incrementado la sección de saneamientos y se ha llevado a cabo el encauzamiento de ríos, entre otras acciones.

“Estas actuaciones no obvian que tengamos problemas serios sobre todo en lugares donde hay edificaciones en zonas inundables o grandes avenidas de agua por nuestra situación geográfica", añadido.

Dentro del Plan de Aldeas este año 2021 se ha contratado la limpieza de más de 400 imbornales en todas las aldeas de Priego, realizada por la empresa Derribos Ávila. De igual modo, desde el área de Obras y Servicios del Ayuntamiento y con el apoyo de empresas locales y personal municipal se han repasado las zonas de imbornales de Los Almendros, así como de gaviones y areneros en barrios y aldeas.

En lo que respecta a la limpieza de ríos, desde la Delegación de Agricultura, de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se han contratado a dos empresas de la localidad, para que, junto a maquinaria municipal, se proceda a la limpieza de los puentes de Zagrilla, Botana y Las Navas.

En el núcleo urbano, la empresa Aguas de Priego ha sido la encargada de la limpieza de areneros en las calles Caracolas, Arenal, Cañada el Pradillo, Almendros, Polígono de la Vega, Zamoranos, Zagrilla la Alta y la Aldea de la Concepción, así como los puntos de evacuación de vertido, limpiándose de maleza y basura Las Lagunillas y Campos Nubes.

En materia de imbornales, por su parte, se ha procedido a la limpieza de parte de los mismos en la avenida de Granada, Niceto Alcalá-Zamora, avenida de España, en el recinto ferial, la avenida de la Juventud, Infancia, además de en las calles Iznájar, Loja, Caracolas, 28 de Febrero, Carmen, Paseo de Colombia y Carrera de Álvarez. En toda la localidad hay 10.000 imbornales.

“Esperemos que las lluvias no nos afecten en grandes cantidades causando problemas de inundaciones, siendo conscientes de que no se han podido limpiar la totalidad de todos los imbornales y que no ha llovido desde hace siete meses”, ha manifestado la alcaldesa.