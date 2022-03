El Pleno de Puente Genil aprueba unos presupuestos municipales que contemplan 1,1 millones en inversiones

La corporación municipal de Puente Genil ha aprobado, en sesión plenaria extraordinaria, los presupuestos municipales de 2022, con una votación que ha contado con el voto favorable del PSOE, PP y Cs, y la abstención de IU. Durante el pleno, la concejala de Hacienda, Ana Carrillo, ha desglosado los contenidos de unas cuentas que ascienden a algo más de 28 millones de euros, equilibradas en cuanto a ingresos y gastos y articuladas en torno a tres ejes, “la apuesta por el bienestar social, la recuperación económica y la prestación de servicios públicos de calidad”.

En el apartado de ingresos, la edil socialista ha señalado que las operaciones no financieras aumentan un 14% respecto al año pasado, destacando además el incremento de los ingresos directos, como consecuencia del aumento del tipo de gravamen del IBI; y también el aumento de la participación en los ingresos del Estado, que crece en torno a un millón de euros en relación a 2021. Por otra parte, en el capítulo de gastos, el de personal aumenta ligeramente en un 0,4%, tras contemplarse “el incremento del 2% de la subida salarial y la provisión de plazas de empleo público”.

Carrillo ha explicado que dentro de los seis millones de euros destinados a gasto social se incluyen partidas para ayudas de emergencia social, convenios con asociaciones y entidades que trabajan en este ámbito y medidas de apoyo a familias que se encuentran en situación de crisis. Asimismo, la edil enumeró algunas de las partidas que se destinarán a materias de índole medio ambiental-con la transferencia de 4,5 millones de euros a Egemasa en concepto de presupuesto de la empresa municipal-, educación, seguridad ciudadana, apoyo al sector empresarial y comercial, cultura, patrimonio, festejos y deportes, además de convenios con diferentes entidades. “Destinamos más de 800.000 euros a colectivos a través de sus actividades y aportaciones a la sociedad”, ha dicho Carrillo,

En lo que se refiere a inversiones, hay prevista una cantidad de 1,1 millones de euros, contemplándose algunas con fondos que están sujetos a la venta de patrimonio municipal y otras vinculadas a operaciones de crédito. Del mismo modo, las inversiones con fondos propios municipales se centrarán en el ámbito del cementerio, caminos rurales, mantenimiento de edificios municipales, parques infantiles y servicios informáticos, consignándose en este último caso una partida de para mejorar las herramientas de trabajo de la Policía Local dotándola de más seguridad.

Durante el debate, el concejal de Cs, Chencho Moreno, ha destacado las inversiones contempladas en el presupuesto en aspectos relacionados con las delegaciones municipales que dirige, como es el caso del Cementerio, con cerca de 240.000 euros procedentes de fondos propios. Moreno también ha subrayado los avances para sacar en breve el pliego de eficiencia energética y, en clave más política, ha valorado el hecho de que el PP se sumase al acuerdo con su voto favorable, “un apoyo colaborativo para dar más fortaleza a las cuentas municipales”. “Son unos presupuestos que cuentan con un amplio consenso con tres grupos municipales que han buscado aportar, sin colores, y devolver a sus ciudadanos el esfuerzo para encontrar la mejor respuesta para la localidad”, ha destacado.

Por IU, Jesús David Sánchez ha explicado que la abstención de su grupo se ha debido "a la falta de voluntad política del equipo de gobierno para incluir las propuestas de su formación". Para IU, “hay cuestiones como el agua, el alumbrado, aspectos de eficiencia energética y en defensa de lo público que trascienden al presupuesto e inciden notablemente en el mismo, y que este equipo de gobierno, que está de salida, agotado, y ha tirado la toalla, prefiere no tener en cuenta”, ha argumentado el portavoz de la formación. “Es un presupuesto de incertidumbres, con ideas manidas y agotadas, que no está contemplando problemas como los existentes en Urbanismo, con falta de personal, y problemas de sobrecostes en la ejecución de las obras”, ha afirmado Sánchez a modo de ejemplo, denunciando también que “no hay avances sobre la conexión de la vía verde, intervenciones urbanísticas para la peatonalización, la conexión a la red de saneamiento, no hay proyectos medio ambientales de envergadura, ni tampoco resuelven lo pequeño, como los problemas en la entrada norte del Polideportivo”. “Son asuntos que no se resuelven y la falta de credibilidad es evidente”, ha asegurado el concejal de IU, quien ha acusado al equipo de gobierno de tener una deuda de 11 millones de euros en 11 años “dando bandazos y teniendo una falta de modelo de ciudad”. “Nos encontrarán siempre cuando planteen medidas valientes en aras del interés general, por lo que esperamos que escuchen a la ciudadanía que reclama soluciones que nunca llegan”, ha concluido.

En representación del PP, Sergio Velasco ha celebrado que los presupuestos hayan salido adelante con una mayoría amplia y sin ningún voto negativo. “Hemos avanzando en asuntos importantes para Puente Genil y hemos llegado a un punto intermedio que consideramos satisfactorio, ya que los acuerdos alcanzados son buenos para la localidad”, ha dicho el portavoz del PP. “Demostramos que somos capaces de poner por delante los proyectos y políticas que permitan reactivar Puente Genil, con lealtad a los pontanenses”, ha indicado Velasco, quien ha mostrado su satisfacción por el hecho de que las cuentas hayan contemplado propuestas formuladas por los populares. “Pedimos un plan de eficiencia energética para el alumbrado y edificios públicos y un plan del consumo eléctrico con técnicos municipales dedicados a esta cuestión, ya que el gasto municipal asciende a más de un millón de euros”, ha señalado el portavoz del PP, quien también ha admitido que el Pleno del presupuesto llega tarde, por lo que ha instado a que en los próximos se pueda aprobar con más antelación. “Es fundamental agilizar los trámites que agilicen la actividad empresarial en Puente Genil; debemos trabajar en aras de ver la utilidad de nuestra estación de tren convencional como apoyo al centro logístico del Ejército en Córdoba, se debe actuar en materia de obras para mejorar los proyectos, la planificación y el seguimiento ya que hay muchas quejas vecinales, y también en el ámbito de la recuperación de viviendas degradadas. Hay cosas que son urgentes y necesarias que no pueden esperar más”, ha finalizado Velasco.

Por último, el alcalde, Esteban Morales, ha puesto de manifiesto que "estamos viviendo tiempos muy complicados". “No funciona el Ayuntamiento igual que en 2018, porque estamos saliendo de una crisis sanitaria increíble, ha habido una crisis económica que nos ha afectado, estamos en una guerra, etcétera” ha dicho el regidor, quien ha aprovechado su última intervención para responder al portavoz de IU. “Hemos recuperado empleo tras la pandemia, tenemos un censo de empresas con más de 50 trabajadores como nunca hemos tenido en nuestro pueblo, y es un presupuesto al que le damos el visto bueno 16 concejales de 21. Recuerdo un presupuesto en 2008 unánime, y fue un presupuesto de IU y PA y dimos un empujón desde la oposición para que el pueblo viera que estábamos todos a una. Va a ser el presupuesto de los últimos años que más apoyo tenga, algo que agradezco a Chencho Moreno y a Sergio Velasco. Todo el mundo tiene que ceder para llegar a un acuerdo y eso es lo que hemos hecho para que este documento tenga más fuerza que en anteriores ocasiones”, ha precisado.

“Vamos a seguir trabajando poniendo en marcha los acuerdos lo más pronto posible y generando el empleo que podamos generar desde el Ayuntamiento pese a no tener la competencia. Seguimos pensando que tenemos que ocuparnos de la gente que lo está pasando peor y para eso tenemos que aplaudir el compromiso del equipo de las profesionales de Servicios Sociales”. “La suma de todos hará que el modelo de ciudad sea mejor”, ha concluido.