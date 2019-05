Los aceites de Baena copan los XXVI Premios a la Calidad del marco regulador de la comarca

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) del Aceite de Baena ha entregado en Nueva Carteya de sus XXVI Premios a la Calidad en un acto en el que los aceites de Baena y de la pedanía de Albendín se han alzado con cuatro de los seis galardones. También han resultado premiados aceites de Castro del Río y de Luque.

Como viene siendo tradicional, los galardones se han dividido en tres categorías diferentes. En frutados maduros, la medalla de oro ha sido para Cortijo Suerte Alta de Albendín, mientras que la plata ha recaído en la Olivarera San Isidro de la localidad de Castro del Río.

En la categoría de frutados verdes no amargos, el primer galardonado ha sido la Olivarera Germán Baena, de Baena, y el segundo clasificado, Peña de Baena, también de este municipio. Finalmente, en frutados verdes, ha obtenido el primer galardón la cooperativa de Nuestra Señora de Guadalupe de la localidad baenense, mientras que el segundo premio ha sido para la Almazara de Luque, de Luque.

Con motivo de la entrega de los galardones, el subdirector general de Calidad y Producción del Ministerio de Agricultura, Javier Maté, ha reconocido como “clave” la labor de las denominaciones de origen en “las políticas de desarrollo y de mantenimiento de las zonas rurales” ya que son “el hilo del tejido social rural y las que nos permiten ser más resistentes ante las crisis de mercado”.

Maté ha insistido en que las denominaciones de origen son “un sector” que mueve al año 7.100 millones de euros y que en el caso del aceite, con 29 denominaciones en toda España, ocupan un total de 700.000 hectáreas y producen más de 30.000 toneladas de aceite que se comercializan con este distintivo de calidad.

Las DO de España del aceite producen más de 30.000 toneladas de zumo de oliva

De otro lado, la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta, Cristina de Toro, ha reconocido la “gran labor” que realizan las DO si bien ha pedido “no bajar la guardia y mantener la ilusión ya que aún queda trabajo por hacer” y ha animado a “apostar por la internacionalización”.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de la DO Baena, Javier Alcalá, ha señalado como “líneas maestras” el seguir apostando por “la diferenciación y la calidad” y ha mostrado un total rechazo a la “concentración del sector” hecho al que ha culpado de la bajada de precios este año.

El acto de entrega de los premios ha incluido también el reconocimiento de la DO a la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, a la Asociación Hostelera de Valladolid, a la Asociación Teatral Tres Sombreros de Copa, a la Asociación de Mujeres Trece Rosas y al agricultor, Juan Martínez Merino. Finalmente, se ha firmado un hermanamiento entre la DO del Aceite de Baena y la DO del Vino Montilla-Moriles.