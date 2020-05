Pozoblanco comienza la despedida de la Virgen de Luna

La cofradía de la Virgen de Luna acaba de anunciar los actos religiosos que se llevarán a cabo con motivo de la tradicional despedida de la patrona de Pozoblanco antes de su partida al santuario de La Jara el próximo domingo, donde será recogida por el pueblo de Villanueva de Córdoba.

Pero nada será igual que lo marcado por la tradición, porque la imagen no podrá recorrer las parroquias de Pozoblanco como suele hacerse, sino que cada una de ellas celebrará una misa dirigida por sus párrocos en la parroquia de Santa Catalina, donde está la Virgen. Tanto en las misas, que comienzan mañana jueves 28, como en el rezo de Santo Rosario, que será todos los días a las 12:00, será obligatorio el uso de mascarillas y gel hidroalcohólico, guardar la distancia de seguridad y no superar el aforo de 300 personas.

La Cofradía de Nuestra Señora de Luna de Pozoblanco ha anunciado que no habrá ningún acto público de despedida. Así, según marca el calendario, será el domingo de Pentecostés cuando la Virgen será trasladada a su ermita "lo más dignamente posible y cumpliendo las normas establecidas dentro del estado de alarma".

No será portada a hombros hasta su santuario, y no se conoce la manera ni la hora en la que será trasladada, precisamente para evitar aglomeraciones de los fieles de Pozoblanco. Sí pide la cofradía que los pozoalbenses adornen sus calles y balcones durante estos días para no deslucir esta despedida.

En el santuario de La Jara pasará la noche del domingo para ser llevada por la Cofradía de Villanueva de Córdoba, el lunes por la mañana, hasta ese municipio, donde permanecerá cuatro meses en la parroquia de San Miguel.