El Pleno impulsa varios programas de obras por más de 17 millones de euros

El Pleno de la Diputación de Córdoba aprobó ayer distintos programas que suman más de 17 millones de euros en obras y mejoras de infraestructuras, entre los que se encuentran el anual de Concertación y Empleo de 2018, dotado con 8,7 millones; el plan provincial de reposición y mejora de caminos, con 2,5 millones; distintos convenios nominativos con ayuntamientos, por valor de 1,7 millones, o el plan de inversiones financieramente sostenibles de 2018, dotado con 4,7 millones de euros. Todos salieron adelante por unanimidad.

Sobre el programa de Cooperación y Empleo, la portavoz del PSOE, Ana Carrillo, subrayó que "dota de capacidad económica a los municipios permitiendo inversiones en infraestructuras, mejorando servicios públicos y generando empleo y riqueza". En este sentido, recordó que dentro de este plan "los ayuntamientos tenían que cumplir con el requisito de que al menos el 50% de lo que reciben fuese a empleo, generándose en este caso más de 2.100 contratos en la provincia".

Por áreas, el 17% de los 654 proyectos 654 proyectos se enmarca en el epígrafe sobre vivienda y urbanismo; el 14% se corresponde con actuaciones de bienestar comunitario; otro 14% para medio ambiente y el 11%, para proyectos deportivos. Las actuaciones deberán estar finalizadas a 31 de diciembre de este año, aunque los ayuntamientos podrán solicitar una prórroga de cuatro meses.

En la sesión también se dio el visto bueno al plan de inversiones financieramente sostenibles de 2018, que cuenta con un presupuesto de 4,7 millones. En este punto, el diputado popular Luis Martín criticó la falta de información sobre el expediente, mientras que el diputado de Cooperación con los Municipios, Maximiano Izquierdo, destacó la "importancia" de las obras propuestas.

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, explicó que no existía "tiempo material" para plantear otro plan de inversiones para los ayuntamientos como el de 2017, y por eso se ha optado por que la cantidad se dedique, por una parte, con una cuantía de tres millones, a las antiguas nacionales que fueron transferidas a los ayuntamientos y que son vías que "quedaron en tierra de nadie" y, por otra parte, a la mejora de la estación de bombeo de Sierra Boyera, con 1,7 millones de euros. Ruiz dijo que esto último responde a un "compromiso para satisfacer una demanda real del norte de la provincia para la conexión de la Colada y Sierra Boyera y asegurar el servicio de agua potable a 75.000 personas" en periodo de sequía.

Donde sí surgió controversia, ya que se opuso el PP, fue en el quinto expediente de modificación de créditos del actual ejercicio, por importe de 9,2 millones de euros. El portavoz popular, Andrés Lorite, lamentó que en la práctica esto supone la "baja" de una veintena de obras de los Planes Provinciales que sí aparecían en el anexo de los actuales presupuestos con una dotación de 1,6 millones y que ahora se quedarán con una partida de 1.000 euros cada uno. Lorite se quejó de que "ni siquiera los alcaldes de las localidades afectadas estaban informados" e hizo un balance poco optimista de la situación del segundo bienio de este programa: de las 45 proyectadas, cinco están adjudicadas, una en fase de licitación y otras 39 sin redactar, entre las que se hallan las 20 ahora afectadas por la modificación.

El diputado de Hacienda, Salvador Blanco, respondió que "todos los años ocurre lo mismo" y recordó que cuando el PSOE llegó al gobierno del palacio de la Merced también presupuestó obras del periodo anterior. Justificó, además, que la modificación permitirá "que no haya un superávit tan elevado", y defendió que "no es lo mismo ejecutar 29 millones que la mitad", como ocurría en la anterior etapa. "Comprendemos la preocupación de los alcaldes y haremos lo humanamente posible", asumió Blanco, quien dijo que la partida de 1.000 euros con la que queda cada obra permitirá, no obstante, adjudicar las intervenciones en el mes de noviembre.

Algunas de las actuaciones aplazadas son la construcción de un espacio cultural en Benamejí, que estaba presupuestado en 63.000 euros; la primera fase de la residencia de mayores de Encinas Reales, que iba a recibir 60.000 euros; el parque ferial de Villanueva de Córdoba, con 61.000 euros, o nuevos aparcamientos en la ladera este de Zuheros, presupuestados en 40.000 euros. Éstas y otras intervenciones quedarán postergadas y este año sólo recibirán 1.000 euros.