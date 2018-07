El Pleno aprueba 2,5 millones para el plan de mejora de caminos rurales

De los planes provinciales a la Fundación Guadalquivir Futuro

La sesión plenaria de ayer volvió a ser testigo de las diferentes formas de ver la gestión por parte de los diputados; a favor si se gobierna, en contra, si es la oposición. Fue el portavoz de los populares en la Diputación, Andrés Lorite, quien encendió el debate con la presentación de una alegación contra el quinto expediente de modificación de crédito por créditos extraordinarios del presupuesto de 2018. La alegación no salió adelante y, según advirtió el responsable del Área de Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno, Salvador Blanco, si se hubiera aprobado "se paralizarían las inversiones financieramente sostenibles". Pero este no fue el único punto que se debatió en la sesión plenaria, ya que el PP también aludió a los "recortes" de los Planes Provinciales, de los que se han eliminado 22 obras. Y fue la portavoz del PSOE, Ana Carrillo, quien dijo que "los Planes Provinciales de este año se han duplicado", respecto a lo que ejecutaron los populares el pasado mandato, pues "son 29 millones de euros". Carrillo negó que se hayan eliminado obras ya previstas, aunque sí que se han "reprogramado", algunas actuaciones que, por ejemplo, dependen de expropiaciones u otros trámites sobrevenidos que aún no han concluido. "No se ha dado de baja a ninguna obra en este 2018, pues todas están con su presupuesto", anotó e insistió en que no se ha hecho "ningún recorte, es más, se ha ampliado la estimación de los Planes Provinciales para este año, porque teníamos una obra hidráulica en Fuente Palmera que necesitaba unas expropiaciones y va a ir mucho más lenta". Y fue la diputada del PP María Jesús Botella quien de nuevo llevó al Pleno el caso de la Fundación Guadalquivir Futuro. En este caso, por el hecho de que su grupo no ha había recibido hasta el pasado 23 de julio el informe requerido a la Delegación del Gobierno de la Junta y preguntó por qué "aún no se ha resuelto la devolución de los 40.000 euros del convenio".