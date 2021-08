El Pleno de Puente Genil respalda entre críticas al PSOE la desestimación del recurso de Aqualia

La larga historia sobre la gestión del agua en Puente Genil acaba de sumar un nuevo capítulo. El Pleno, con el voto favorable de PSOE, IU y Cs y la abstención del PP, ha desestimado el recurso presentado por FCC-Aqualia contra el acuerdo sobre la extinción del contrato de gestión del servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas del municipio, que finaliza el próximo 18 de diciembre. La empresa provincial Emproacsa se hará cargo del servicio a partir de ese momento.

Durante el debate, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez, dijo que el Pleno era “un episodio más de un problema innecesario en el que han metido ustedes solos al Ayuntamiento, ya que han hecho un favor a Aqualia abriéndole la puerta a la interposición de un recurso y a la judicialización de este asunto”. “Hace dos años anunciaron una comisión técnica y política para recuperar el servicio de agua, pero no han hablado con nadie y siguen dando palos de ciego”, dijo Sánchez, quien añadió que su formación no ha tenido noticias sobre este recurso. “Nuestra postura es la de rechazar el recurso, pero entendido nuestro voto como voto en contra de los abusos de Aqualia y en demanda de una mayor participación y transparencia en este proceso, que hasta el momento no ha existido”, explicó.

Más crítico fue el portavoz municipal del PP, Sergio Velasco, quien explicó que el recurso planteado por Aqualia “pone de manifiesto una duda razonable sobre lo que decidirían los tribunales si la empresa optase por un contencioso administrativo”, algo muy probable a su juicio. Velasco dijo que en este asunto se está planteando “una incertidumbre jurídica sobre la retroactividad de las leyes y de las prórrogas tácitas”, y precisó que “los informes no son vinculantes para los tribunales y hay sentencias favorables a lo que expone Aqualia en su recurso”. Además, el presidente local del PP cuestionó que “si el Ayuntamiento pierde el probable pleito con Aqualia, cuál sería el coste para el Ayuntamiento”, ya que “no tenemos una estimación del lucro cesante con el que hubiese que indemnizar a Aqualia si hubiese una sentencia a su favor”.

Velasco recordó que con independencia de no haber convocado a la comisión de seguimiento de la concesión, si se hubiera notificado a Aqualia en plazo la extinción de la misma “no estaríamos metidos en este lío”. Mandar la notificación a Aqualia no hubiese tenido coste alguno, pero ahora esta situación "le puede costar un dineral al Ayuntamiento”, afirmó. El concejal popular también reprochó directamente al alcalde su forma de actuar: “Puede engañar una vez a algunas personas, pero no siempre a todo el mundo”. “Este es un problema de mala gestión y de la duda razonable de una sentencia favorable a Aqualia”, aseguró, motivo por el cual planteó la propuesta de explorar la posibilidad de una prórroga de la concesión con la empresa, ya que la respuesta escogida por el Consistorio “pueda ser lesiva para el Ayuntamiento”.

En su turno de intervención, el portavoz de Cs, Chencho Moreno, agradeció el trabajo de los técnicos municipales encargados de la elaboración del informe, y respondió a IU manifestando que “no se debería maltratar la imagen de Aqualia en el servicio prestado hasta este momento, al menos en el tiempo en el que he estado conociendo más el servicio”. “La opinión sobre la prestación del servicio es buena, no son de recibo las críticas, y me gustaría defender el servicio que está prestando Aqualia con los ciudadanos con independencia de lo que pueda pasar en el futuro”.

Por último, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), indicó que “la oposición, en los momentos importantes, se posiciona en contra de los intereses del Ayuntamiento, y es muy sospechoso el cambio de opinión del PP, por lo que me reservaré mi punto de vista al respecto”. “Esto que se aprueba es la coherencia con el escrito que se le envío a Aqualia. Las prórrogas tácticas fueron derogadas de la legislación vigente, Aqualia lo sabe y lo que hace es intentar forzar una negociación in extremis para lograr una prórroga exprés”, indicó el alcalde, quien matizó que “lo que se defiende es la legalidad, y no es cierto y no hay duda razonable que una norma derogada se pueda hacer vigente 20 años después”. Morales fue más allá afirmando que “es un giro de ignorantes o de manipuladores pensar que Aqualia pueda ganar esta reclamación en los tribunales”, volviendo a quejarse de la «falta de lealtad» de la oposición hacia el equipo de Gobierno.

Morales dijo que “se tuvo que rehacer la concesión del alumbrado público, porque obstaculizar y poner palos en las ruedas es lo que le pone a algunos miembros de la oposición, ni tampoco ha habido alegría por concluir con la permuta del cuartel de la Guardia Civil después de 17 años, teniendo en cuenta que durante los gobiernos del PP tampoco se hizo nada para facilitarla”. El alcalde dijo no estar sorprendido por la actitud del PP que “se desentiende de lo que es bueno para este pueblo, y esperamos el apoyo de Cs que es coherente con su intención de respaldar lo que es bueno para Puente Genil”.

“Seguiremos trabajando para demostrar que Aqualia no lleva razón. Hemos cumplido la parte del contrato para resolverlo, y estamos haciendo lo que legalmente se nos puede exigir y lo que interesa al Ayuntamiento y a la ciudadanía”, concluyó el regidor, quien también puso de manifiesto que “Emproacsa ha hecho un estudio para llegar a los pueblos de más de 20.000 habitantes para que su oferta pueda ser atractiva a dichos ayuntamientos y estos pueden conveniar con la Diputación”.