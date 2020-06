El Pleno de Posadas reprueba a tres excargos públicos del PSOE

El Pleno del Ayuntamiento de Posadas ha aprobado una moción de IU, con los votos a favor de IU y PP y las abstenciones del PSOE, para "reprobar" a tres excargos públicos del PSOE, en concreto al exalcalde Guillermo Benítez, al exdelegado de Medio Ambiente de la Junta, Luis Rey, y al exsubdelegado del Gobierno, Jesús María Ruiz, "por el conflicto de la cancela del camino de los Torilejos, pues defendieron intereses privados ante los públicos, y por ocultación de documentos".

Según ha informado IU, "esta moción demuestra que los ciudadanos que defendieron el libre transito por caminos no son culpables de los altercados acontecidos, ya que hay dos personas en la cárcel por este conflicto, además de más imputados en juicios pendientes".

Los hechos se remontan al 14 de septiembre de 2007, cuando el ex alcalde socialista Guillermo Benítez, "en calidad de patrón de la fundación Francisco Martínez Benavides, estaba interesado en vender la finca de Tres Arroyos Altos, cortando el paso por los caminos públicos municipales que hay en el interior de la finca la Zarza, aún a sabiendas que fueron cortados sin previa notificación ni autorización por él desde el Ayuntamiento de Posadas".

Además, durante los meses previos al incidente mencionado, "decenas de guardias civiles impidieron el paso por los citados caminos", mientras el ex alcalde "repartió un documento donde decía que el Camino de los Torilejos no era de dominio público", lo que es "falso, ya que en aquellas fechas la vía pecuaria estaba en fase de deslinde y en exposición pública diversas propuestas de trazado, sin que hubiera resolución firme". Además, "la cancela" ubicada en el citado camino, según informó IU entonces, "no tenía licencia urbanística para estar colocada".

Junto a ello y a juicio de IU, el exdelegado de Medio Ambiente Luis Rey supuestamente incumplió "la Ley de Vías Pecuarias, al no garantizar el paso en las operaciones materiales del deslinde de la vía pecuaria 'Colada de los Torilejos', y también incumplió su propia resolución administrativa, al permitir que existiera una malla delante de la cancela que previamente había autorizado y que imposibilitaba el libre tránsito por la misma".

Además, "no informó a la Subdelegación del Gobierno ni a los mandos de la Guardia Civil que se desplazaron a la finca la Zarza a impedir el libre tránsito por la vía pecuaria mencionada. Por tanto, Rey no actúa, presuntamente no informa e incumple las leyes, permitiendo que la vía pecuaria esté cortada y custodiada por decenas de guardias civiles, siendo por tanto uno de los presuntos responsables de lo ocurrido el día 14 de Septiembre del 2007, en el Camino de los Torilejos".

El tercer reprobado por el Pleno maleno es el exsubdelegado Jesús María Ruíz, quien, según la federación, "el 20 de Septiembre de 2007, seis días después de los incidentes", remitió un escrito al entonces alcalde en el que le decía: "en relación a la problemática planteada en la finca La Zarza en el Camino de los Torilejos, del término municipal de Posadas, le ruego me indique, con la mayor urgencia posible, si el cercamiento perimetral de la finca, en cuanto a vallas, cercas, puertas y accesos en general, afecta a vía pecuaria alguna o camino público y, en su caso, si cuenta con los permisos adecuados."

Sin embargo, según ha criticado IU, "este señor mandó un ejército de guardias civiles a impedir el paso por vías de comunicación de dominio público, custodiando cancelas colocadas ilegalmente, sin que presuntamente se informara antes de tales extremos, ni en el Ayuntamiento de Posadas, ni en la Delegación de Medio Ambiente de Córdoba, convirtiéndose por tanto en el principal presunto responsable".

Por último, la moción de IU aprobada expresa el apoyo del Pleno "a los guardias civiles y vecinos que sufren por los lamentables hechos acontecidos el 14 de Septiembre de 2007 en el Camino de los Torilejos", y pide perdón por la parte de responsabilidad que corresponde al Ayuntamiento.