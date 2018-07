Planas avisa de que el fin de la PAC no es la "compensación interterritorial"

Durante su visita a Covap, Planas destacó la capacidad de "resistencia" de este modelo productivo tanto "durante la crisis económica" como ahora por "mantener una gran pujanza en la producción, ventas y empleo". Planas valoró así la importancia de este modelo cooperativo agroalimentario español, por aportar el 60% a la producción final agraria del país y hasta un 30% del conjunto total de ventas. El sector, del que forman parte 1,1 millones de cooperativistas integrados en 3.400 cooperativas, "es una buena muestra de lo que somos capaces de hacer en agroalimentación". No obstante, indicó que los actuales retos de esta actividad económica pasan por aumentar la integración, "saltando las fronteras interiores" en "una visión de futuro", así como por ampliar la capacidad productiva y de empleo.

"Debemos estar todos unidos" para "defender una base común", pues "después vendrá una segunda fase, lógicamente, a nivel de sectores y de comunidades autónomas, y nos tendremos que poner de acuerdo en el reparto", explicó. En cualquier caso, Planas señaló que "la PAC es para agricultores y ganaderos, no es para los territorios, no es un fondo de compensación interritorial, sino de aquellos que activamente y realmente producen y trabajan".

La Política Agraria Común (PAC) "no es un fondo de compensación interterritorial", sino un mecanismo "para agricultores y ganaderos" y supone "una política de Estado", que debe contar en España con una sola voz. Así lo defendió ayer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien viajó a Pozoblanco para conocer la planta láctea de la Cooperativa Agroganadera del Valle de los Pedroches (Covap). Se trata de la primera visita de un miembro del nuevo Gobierno a la provincia tras la toma de posesión de Pedro Sánchez. Planas asumió que, para empezar, la nueva PAC "se presenta como una batalla complicada, pues las batallas europeas nunca son fáciles". Aun así, también valoró que "se presenta bien", pues en España se ha "empezado a construir una plataforma común de las comunidades autónomas y también de las organizaciones profesionales agrarias y de las cooperativas para defender una posición única", porque -incidió- "ésta es una política de Estado".

Confía en que el arancel de EEUU a la aceituna negra "desaparezca"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recordó ayer que el próximo 24 de julio será la fecha en la que la Comisión de Comercio International tome la "decisión final" sobre los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a la entrada de aceituna negra española, y Planas deseó y esperó que "esos aranceles pudieran desaparecer". En rueda de prensa previa a la visita que giró a la planta láctea de Covap en Pozoblanco, acompañado por el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro; del delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y la subdelegada en Córdoba, Rafaela Valenzuela, el ministro aclaró que, en los últimos días, "no ha habido ninguna novedad significativa" sobre la aceituna negra. En cuanto al papel que está jugando la Unión Europea (UE), Planas aseguró que le "consta que la Comisión Europea" ha continuado "haciendo gestiones con la Administración norteamericana y, particularmente, con el Departamento de Comercio", de forma que las instituciones europeas "están comportándose como les pedimos que se comportaran, activamente y fuertemente, y el Gobierno de España también lo va a hacer, en defensa de los intereses de los productores españoles, andaluces y europeos". En este sentido, Planas, ante "la decisión final" que ha de tomar la Comisión de Comercio International a finales de mes, asumió no saber qué va a ocurrir, pero deseó "que, efectivamente, esos aranceles pudieran desaparecer", y añadió que, "si lo hacen, se hará justicia con los datos económicos y con los datos técnicos". En cambio, si no se eliminan los aranceles de Estados Unidos a la aceituna negra, el ministro anunció que desde España y la UE se va a "continuar luchando para ir la Organización Mundial del Comercio", porque tales aranceles son "injustos". / e. p.